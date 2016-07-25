اليوم.. نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث الإسماعيلية"

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، ثانى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين صادر ضدهم حكم غيابى بالسجن المؤبد، فى القضية المتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان و35 آخرين من قيادات الجماعة، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية">و كانت المحكمة أجلت نظر القضية في الجلسة السابقة ، لاستخراج الشهادات، ومناقشة الباحث الاجتماعى بشأن المتهم الحدث.

والمتهمون المعاد محاكمتهم بالقضية هم: سالم نصار، وعبد الرحمن إبراهيم الرباعى "حدث"، وإيهاب ممدوح، ومحمود على محمود، وبسيونى الدسوقى مصطفى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازى وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.

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