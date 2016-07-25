أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث الإسماعيلية"

Google+ Print
اليوم.. نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث الإسماعيلية" اليوم.. نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث الإسماعيلية"
تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، ثانى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين صادر ضدهم حكم غيابى بالسجن المؤبد، فى القضية المتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان و35 آخرين من قيادات الجماعة، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"
>و كانت المحكمة أجلت نظر القضية في الجلسة السابقة ، لاستخراج الشهادات، ومناقشة الباحث الاجتماعى بشأن المتهم الحدث.

والمتهمون المعاد محاكمتهم بالقضية هم: سالم نصار، وعبد الرحمن إبراهيم الرباعى "حدث"، وإيهاب ممدوح، ومحمود على محمود، وبسيونى الدسوقى مصطفى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازى وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.


>شهر أكتوبر يحدد مصير رقبة مرسى وإخوانه.."النقض" تنظر طعون الرئيس الأسبق وقيادات الجماعة فى قضايا الاتحادية واقتحام السجون وأحداث مسجد الاستقامة.. ومصدر قضائى: تنفيذ أحكام الإعدام مرتبط بقرارات المحكمة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365