القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية، ومطلوب التنفيذ عليهم وضبطهم فى قضايا جنائية، بينهم هاربين من المؤبد فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على "أحمد .س .أ " 25 سنة عاطل مقيم بعزبة ناصر دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3022 لسنة 2015 قسم القنطرة شرق، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات"، و"محمد. ا. م" 33 سنة عاطل مقيم بشربين ـــ الدقهلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5177 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات"، و"محمد. ا. م " 25 سنة عاطل مقيم الضبعية ـــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم3851 لسنة 2016 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة " مشاجرة"، و"محمد .ح .ح" 19 سنة عاطل مقيم بالضبعية ـــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3851 لسنة 2016 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة " مشاجرة"، و"أحمد. ا .ف" 24 سنة عاطل مقيم المستقبل ـــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2906 لسنة 2016 إدارى مركز أبو صوير بتهمة " سرقة مسكن".

وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تنفيذ 345 حكما وضبط 65 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

>