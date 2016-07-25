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قصر ثقافة طور سيناء ينظم ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "أشكال كرتونية"

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قصر ثقافة طور سيناء ينظم ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "أشكال كرتونية" قصر ثقافة طور سيناء ينظم ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "أشكال كرتونية"
نظم قصر ثقافة طور سيناء مساء اليوم فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "أشكال كرتونية " المقامة بساحة قصر الثقافة بمدينة طور سيناء احتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بمشاركة أطفال المدرسة الفكرية بطور سيناء وتدريب الفنانة التشكيلية وفاء القمر.

وقال عبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى إن الاحتفالات مستمرة خلال شهر يوليو الجارى بجميع قصور الثقافة بجنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف حلاوة أن الورشة تضمنت فنون تشكيلية بالإضافة إلى توزيع هدايا الأطفال.

الورشة-(1)
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الموهوبون أثناء ورشة لفنون التشكيلية

الورشة-(2)
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إحدى الموهوبات أثناء الرسم

الورشة-(3)
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موهوبين المدرسة الفكرية أثناء ورشة الفنون التشكيلية

الورشة-(4)
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المدربين مع الموهوبين


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