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مذيع "صباح الخير يامصر": ليست لدينا إمكانيات قناة "الجزيرة" التي تعرف موعد المصائب

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مذيع "صباح الخير يامصر": ليست لدينا إمكانيات قناة "الجزيرة" التي تعرف موعد المصائب مذيع "صباح الخير يامصر": ليست لدينا إمكانيات قناة "الجزيرة" التي تعرف موعد المصائب

كتب : فاطمة النشابي منذ 40 دقيقة

أكد مقدم برنامج "صباح الخير يامصر"، على شاشة التليفزيون المصري، ساخرًا، أنه ليس لدى التليفزيون، القدرة مثل قناة "الجزيرة" القطرية، لمتابعة الأحداث وقت حدوثها على الفور.

وقال المذيع، في إطار متابعة البرنامج لآخر ماحدث في محيط الحرس الجمهوري، والذي شهد مساء أمس حالة من الاشتباكات بين الجنود ومؤيدي الرئيس المعزول "محمد مرسي": "سنسعى لأن نأتي ونتابع الأخبار الحقيقية من خلال مصادرها الحقيقية فليس لدينا إمكانيات قناة الجزيرة التي تعرف موعد المصائب بالتحديد وعلى الفور يكون لديها بث مباشر. يبدو أنها تمتلك مصادرها الخاصة".

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