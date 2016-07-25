فتح الترشح لمجلس إدارة «لجنة تنمية البكيرية»

أعلن مركز التنمية الاجتماعية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم عن فتح باب الترشح لمجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة البكيرية.

ودعا المركز الراغبين في ترشيح أنفسهم التقديم بمقر مركز التنمية الاجتماعية ببريدة، جوار فرع وزارة العدل على طريق فيصل بن بندر، حيث بدأ التقديم يوم أمس ويستمر لمدة شهر، ولن يتم تسلم الأوراق من المتقدم بعد مضي شهر من تاريخ 19/ 10/ 1437هـ.

وأشار إلى أنه يشترط للمرشح حصوله على المؤهل الثانوي أو الكفاءة المتوسطة لمنصب الرئيس أو النائب وأمين الصندوق، وعلى المتقدم التأكد من وجود رقم الهوية الوطنية على استمارات الترشيح والتوقيع عليها، علماً أنه لا يترتب على الانضمام بعضوية اللجنة امتيازات مالية.

كما ضمت الشروط المطلوبة للمترشحين ألا يكون العضو المرشح يعمل إدارياً لأكثر من جهتين أهليتين، وأن يتصف المتقدم بحسن السمعة، ويكون محباً للأعمال الاجتماعية والتطوعية، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون يعمل بالقطاع العسكري.