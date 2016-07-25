مدير شرطة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين «الحمدي» و«الفيفي»

قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي التعازي والمواساة لوالد وأسرة الشهيد الجندي أول محمد بن علي حمدي وذلك في قرية المجنة التابعة لمحافظة الطوال، نقل من خلالها تعازي ولاة الأمر وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد.

وأكد اللواء الدويسي خلال زيارته أن الشهيد "الحمدي" نال شهادة العز والكرامة، باذلاً روحه فداء للوطن والدين، سائلاً الله تعالى أن يتقبله برحمته، معرباً عن تعازيه لأسرته، وسائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدّم والد الشهيد شكره وتقديره لمدير شرطة منطقة جازان، على هذه الزيارة غير المستغربة، والتي تدل على تلاحم أفراد هذا البلد المبارك.

رافق اللواء في زيارته كل من مدير دوريات الامن بمنطقة جازان العقيد عبدالله المدخلي، ومدير شرطة محافظة الطوال النقيب يحيى جبريل مباركي، ومساعده النقيب محمد الدغريري.

من ناحية أخرى، قدم مدير شرطة منطقة جازان، يرافقه مدير دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد عبدالله المدخلي، التعازي والمواساة لوالد وأسرة الشهيد وائل مرعي علي العبدلي الفيفي بغربي جبل العبدلي في محافظة فيفاء، ناقلاً تعازي القيادة وولاة الأمر وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد.

وتواجد بزيارة العزاء محافظ محافظة هروب أحمد حسن الفيفي، وشيخ شمل قبلية العبدلي بفيفاء الشيخ سلمان يزيد العبدلي، وعدد من المعزين من العائلة وأهالي محافظة فيفاء.

بدوره، قدّم والد الشهيد شكره وتقديره لمدير شرطة منطقة جازان اللواء الدويسي والحضور على الزيارة وتقديم واجب العزاء.

مدير شرطة منطقة جازان يعزي والد الشهيد الحمدي