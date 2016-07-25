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فى الصيف.. 4 حلول منزلية لعلاج الطفح الجلدى

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فى الصيف.. 4 حلول منزلية لعلاج الطفح الجلدى فى الصيف.. 4 حلول منزلية لعلاج الطفح الجلدى
من أشهر الأمراض الجلدية المنتشرة فى فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، الطفح الجلدى المعروف طبيا باسم "النخالة الوردية"، وهى عبارة ظهور حبوب حمراء صغيرة الحجم على منطقة "الظهر، والأكتاف، والذراع، والبطن، والصدر"، وتكون عبارة عن احمرار يصيب المكان، يصاحبه رغبة مستمرة فى الحكة، وغالبا ما يترك آثارا غير مرغوبة فيها على الجلد، ويقدم موقع searchhomeremedy 4 حلول منزلية للقضاء علية فور ظهوره:

1-نبات "النيم" الهندى


>يتوفر فيه العديد من العناصر المطهرة والمضادة للالتهابات التى تساعد على علاج "الطفح الجلدى"، و"النيم" متوفر لدى محلات العطارة، ويمكننا غلى حزمة من هذا النبات لمدة 7 دقائق فى لتر ماء ووضعها على المكان المصاب وتترك حتى تجف تماما.

2-زيت جوز الهند


>فرك الجلد المصاب بالطفح بطبقة من زيت جوز الهند يساعد على علاج الحكة والحفاظ على رطوبة الجلد، كما أن هذا الزيت يحتوى على خصائص مضادة للفيروسات والالتهابات التى تساعد على سرعة العلاج.

3-دقيق الشوفان


>يعرف عن دقيق الشوفان أنه يعالج كثيرا من الأمراض الجلدية، وطريقة العلاج تكون بإضافة كمية من الماء تحول الدقيق إلى عجينة متماسكة، لتوضع على المكان المصاب وتترك حتى تجف تماما.

4-أوراق الصبار


>نقوم بقطع أوراق الصبار بالطول وفركها على المكان المصاب صباحاً ومساءً، وهذا سيساعد على تهدئة الحكة فورا وتطهير المكان، ومنع العدوى من الانتشار إلى باقى الجسم.

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