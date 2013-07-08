FilGoal.com يختار أفضل 10 حراس مرمى

الحلقة الرابعة من سلسلة أفضل 10 لاعبين تألقوا في مراكزهم الموسم الماضي يستعرض فيها FilGoal.com أفضل 10 حراس مرمى.

1- مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

فوز بايرن ميونيخ بالثلاثية عكس الأداء الدفاعي والهجومي للفريق ، مانويل نوير قاد فريقه لتحقيق أرقاما قياسية هذا الموسم في الحفاظ على نظافة شباكه، يكفي أن الفريق ظل أكثر من 3 شهور لم يتلقى هدفا واحدا>

نوير قدم أداءا مذهلا في موسم مذهل للفريق البافاري.

2- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)

دي خيا بلا شك أثبت صحة اختيار أليكس فيرجسون حينما اشتراه لتعويض فان دير سار المعتزل .. الموسم الأول لدي خيا لم يكن جيدا ولكنه في الموسم الماضي طور من أدائه وتمكن من أن يزود عن مرماه في عدة مناسبات.

دي خيا توج مع فريقه بلقب الدوري كما قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما بعد أن حافظ على نظافة شباكه طوال البطولة قبل أن تهتز في المباراة النهائية فقط.

3- بيتر تشيك (تشيلسي)

بيتر تشيك بلا شك واحد من أفضل الحراس في العالم ، حافظ على أداءه هذا الموسم وقاد فريقه للفوز ببطولة الدوري الأوروبي على الرغم من الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وكذلك الخروج من السباق على لقب الدوري.

بيتر تشيك قاد البلوز ليكون أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي.

4- دييجو لوبيز (ريال مدريد)

عودة دييجو لوبيز إلى ريال مدريد ناديه الذي نشأ فيه كان اضطراريا بعد إصابة إيكر كاسياس بكسر في يده ، ولكن لوبيز أثبت بأنه ليس مجرد حارس بديل فتألقه مع الفريق خاصة أمام مانشستر يونايتد في إياب دوري الأبطال جعل مورينيو يفضله على كاسياس حتى بعد إصابته.

لوبيز لم يفز بأي بطولة مع ريال مدريد ولكن مركز كاسياس الأساسي منذ أكثر من عقد من الزمان لم يعد أمنا.

5- دير شتينجن (بروسيا مونشنجلادباخ)

دير شتيجن إسم برز على الساحة خلال الفترة الماضية خاصة بعد أن قاد فريقه للوصول لنهائي الكأس في الموسم قبل الماضي ، الحارس الشاب ذو الـ21 عاما لفت الأنظار بشدة إليه بمستواه مما جعل أندية كثيرة أبرزها برشلونة تجعله ضمن خياراته في حال رحيل فيكتور فالديز عن الفريق.

دير شتيجن يجد صعوبة في اللعب لمنتخب ألمانيا بوجود مانويل نوير ولكنه لعب 3 مباريات دولية أبرزها أمام الأرجنتين وتصدى لضربة جزاء من ليونيل ميسي.

6- مارك ثيبوا كورتوا (أتليتكو مدريد)

الحارس البلجيكي صاحب الـ21 عاما فرض إسمه بقوة ضمن أحد أفضل حراس المرمى في العالم بفضل ما يقدمه مع نادي أتليتكو مدريد والمعار إليه من تشيلسي ، كورتوا أصبح الحارس الأساسي أيضا لمنتخب بلجيكا الذي يعج بالمواهب الصاعدة.

كورتوا قاد أتليتكو الموسم الماضي للفوز بكأس الملك بعد تصديات خارقة في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

7- فيدريكو ماركيتي (لاتسيو)

الحظ لم يسعفه كثيرا إذ قضى فترته في الملاعب في الوقت الذي يوجد فيه جيانلويجي بوفون وبالتالي أصبح ماركيتي الحارس الثاني لمنتخب إيطاليا ، ماركيتي يقدم مستويات أكثر من رائعة مع لاتسيو وقاده للفوز بكأس إيطاليا الموسم الماضي.

8- جو هارت (مانشستر سيتي)

الحارس الإنجليزي الذي شاب التي وجدت الجماهير الإنجليزية ضالتها فيه ليكون الحارس الأساسي للمنتخب قدم مستوى لا بأس به الموسم الماضي وأصبح أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هارت يتألق أيضا مع منتخب إنجلترا ويقدم مستوى بعيدا جدا عن باقي الحراس الإنجليز.

9- جيانلويجي بوفون (يوفنتوس)

لا يمكنك أن تضع قائمة كهذه دون أن تذكر إسم بوفون ، الحارس الاستثنائي الذي قدمته الكرة الإيطالية منذ أعوام ومنذ ذلك الوقت وهو يفعل المستحيل حتى وهو في سن الـ35.

بوفون بثبات قاد فريقه للفوز بالكالتشيو للموسم الثاني على التوالي كما قاد منتخب بلاده للحصول على المركز الثالث في كأس القارات بعد تصديه لـ3 ضربات جزاء أمام أوروجواي.

10- رومان فايدينفيلر (بروسيا دورتموند)

أن تصل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفريق شاب كبروسيا دورتموند فأنت تحتاج لحارس يمتلك من الخبرة والثبات الكثير ليقود هؤلاء ، يورجن كلوب اعتمد على فايدنيفيلر في ذلك ولم يخيب الأخير ظن مدربه.

فايدينفيلر زاد عن مرماه كثيرا طوال الموسم الماضي ، نعم خرج الفريق بدون الحصول على أي بطولة ولكن الحارس الألماني كان مذهلا.