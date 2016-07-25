بلدية دبي تعفي المواطنين من رسوم حفلات الزواج في الفنادق

أعلنت بلدية دبي قرارها بإعفاء مواطني الدولة المقبلين على الزواج من الرسوم المفروضة التي تتقاضاها من الحفلات المقامة في فنادق الإمارة، والبالغة 10% من تكاليف الحفل، بدءاً من مطلع أغسطس المقبل.

وقال محمد جلفار مساعد المدير العام لبلدية دبي لقطاع الدعم المؤسسي لـ«البيان»: إن القرار يتضمن كل مواطني الدولة من أي إمارة كانوا شريطة أن يكون الحفل في أحد فنادق دبي، ولا يشترط أن يكون الفندق ذا خمس نجوم على الإطلاق، مؤكداً أن القرار يسري على كل الفنادق في الإمارة.

كما أوضح أن الإعفاء لا يقتصر على حفل الزفاف فقط للفرد الواحد، بل الإعفاء يشمل كل حفل يقوم به الزوجان مهما كان عدد الحفلات، أي بمعنى إذا رغبت العروس في عمل احتفال ليلة الحناء، ثم فرح الرجال، وبعدها حفل السيدات فإن لكل حفل من تلك الحفلات الثلاث إعفاء، ولا يأتي الإعفاء بالجملة عن الحفلات الثلاث.

إسعاد المتعاملين

وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي بلدية دبي الرامية لإسعاد المتعاملين واستشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، وفي إطار حرص الدائرة على دعم ومساندة المقبلين على الزواج، للتخفيف عليهم من أعباء ومصاريف حفلات الزفاف التي قد لا تتناسب مع إمكاناتهم وتثقل كاهلهم، لاسيما في مقتبل حياتهم الزوجية والأسرية، مقدراً في الوقت نفسه نجاح البلدية في دعم الأعراس الجماعية في كل عام والتي تشكل ركنا أساسيا صلبا للأسرة المواطنة وتشجعها على بناء حياة زوجية سليمة وراسخة تحقق تطلعات الشباب.

فاتورة الحفل

وذكر أن اللجنة العليا للسياسة المالية وبناء على طلب من بلدية دبي لدعم المشاريع الأسرية، اعتمدت وأصدرت القرار رقم 2 لسنة 2016 بشأن إعفاء حفلات زفاف مواطني الدولة من رسم البلدية المقرر على مبيعات المنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي والبالغ 10% من قيمة فاتورة الحفل، وبحد أقصى 15,000 درهم للحفل الواحد، موضحاً أن البلدية ستقوم بوضع الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بطلب الإعفاء من رسوم البلدية لمواطني الدولة بالتنسيق مع المنشآت الفندقية في الإمارة دون حاجة الفندق أو المواطن إلى مراجعة أي من مراكز البلدية.

15000

قال محمد جلفار إن قرار الإعفاء حدد مبلغ 15000 درهم كحد أقصى، بعد إنجاز دراسة مع فنادق الإمارة، ومعرفة أن متوسط كلفة حفلة الزواج نحو 130 ألف درهم، وأضاف: تركنا حرية الخيار لمن يريد التوسع في تكاليف الزواج دون شروط، بغض النظر عن عدد مرات الاحتفال، ومن أية إمارة كان صاحب الحفل.