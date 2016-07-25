إلغاء قرار تخفيض 50% من تحصيل المخالفات المرورية في أبوظبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلغاء قرار تخفيض 50% من تحصيل المخالفات المرورية والذي تم تطبيقه خلال السنوات الست الماضية على المخالفات المرورية التي تقع في إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وسيبدأ تطبيق الإجراء الجديد ابتداء من أغسطس المقبل.

وأكدت شرطة أبوظبي أن القرار جاء بعد دراسة وافية ومتعمقة لتحسين مستويات السلامة المرورية ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة الوقائية من خلال اعادة النظر في تطبيق القرار. وكانت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت تطبيق قرار خفض 50% من قيمة تحصيل المخالفات المرورية منذ عام 2010 وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور حسب ضوابط محددة وغير مقيدة بفترة زمنية.

وأوضحت أن الإجراء القاضي بتحصيل القيمة الكاملة للمخالفة جاء ليعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء ضمن خطة السلامة المرورية والتي تهدف لتطبيق أولوية (جعل الطرق اكثر امنا وسلامة) والتي تعتبر من الاولويات المهمة في شرطة أبوظبي وتم اعدادها تماشيا مع استراتيجية إمارة ابوظبي 2030 من خلال تحديد هدف استراتيجي بالوصول الى خفض وفيات الحوادث المرورية الى معدل 5% سنويا لكل 100 الف نسمة، وذلك من خلال تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية حسب افضل المستويات والممارسات العالمية.

وأشارت الى انه سيتم تطبيق قرار الغاء الخفض على تحصيل المخالفات المرورية على المخالفات الجديدة التي سوف يتم تسجيلها والمرتكبة من قبل السائقين من تاريخه، وبالنسبة الى المخالفات السابقة فلا ينطبق عليها الاجراء وسوف يتم تحصيلها بقيمة التخفيض السابق.

وأكدت أن الهدف من الإجراء الجديد هو الحد من الحوادث المرورية التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق.