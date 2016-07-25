اتفاقية دعم تشغيلي لمحطات الطاقة النووية في براكة

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة المائية والنووية بمقر المؤسسة في أبوظبي أمس اتفاقية لتقديم خدمات الدعم التشغيلي لمحطات الطاقة النووية السلمية في موقع براكة بالمنطقة الغربية لأبوظبي وذلك تأكيداً على التزام الطرفين تجاه العمليات الآمنة في مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400 «APR1400».

جاء ذلك خلال حفل رسمي حضره المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسيوك شو الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للطاقة المائية والنووية إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

ضمان السلامة

وأكد محمد إبراهيم الحمادي وسيوك شو الالتزام التام من الجانبين بعمليات التشغيل الآمنة بمفاعلات الطاقة النووية المتقدمة في المحطات الأربع في براكة.

وبموجب الاتفاقية سترسل الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية خبراء نوويين متخصصين إلى محطة براكة للطاقة النووية من بينهم مشغلو غرف التحكم بالمفاعلات لدعم شركة «نواة» للطاقة وهي الجهة التشغيلية التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذلك للمساعدة في ضمان السلامة والأمان في عمليات المحطات بفضل خبرتهم الطويلة في هذا المجال.

وسترسل الشركة الكورية بموجب الاتفاقية نحو 400 خبير سنويا حتى عام 2030 وسيتوجب عليهم اجتياز امتحانات رقابية وفقا للأنظمة التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وذلك للحصول على رخصة تشغيل تكنولوجيا «مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400» وإدارتها في دولة الإمارات.

ونجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطبيق أعلى المعايير العالمية في التميز والجودة في مختلف الأقسام، وستعمل الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية على دعم المؤسسة بتطبيق الاتفاقية والمشاركة بخبراتها التي جمعتها على مدى أربعين عاما في تشغيل 25 من مفاعلات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية خاصة أنها المسؤولة عن تشغيل محطة «شين كوري 3» وهي المحطة المرجعية لمحطة الطاقة النووية في «براكة».

طاقة آمنة

وبدأت عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في براكة في عام 2012 ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربع عام 2020 والتي ستوفر ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة وستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنويا.

وتسير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية على نحو آمن وثابت وقد وصلت النسبة الإجمالية لإتمام المحطات الأربع إلى 66%.