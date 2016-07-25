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الزمالك يكشف جديد الصفقات وموقف جعفر وستانلي وشوقي السعيد

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الزمالك يكشف جديد الصفقات وموقف جعفر وستانلي وشوقي السعيد الزمالك يكشف جديد الصفقات وموقف جعفر وستانلي وشوقي السعيد

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على اقتراب أحمد جعفر مهاجم بتروجيت من العودة للفريق الأبيض خلال الصيف الجاري.

ورحل جعفر عن الزمالك قبل موسمين بعد أن أحرز 44 هدفا خلال 133 مباراة خلال الفترة من 2009 وحتى 2014.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة النهار اليوم: "أحمد جعفر اقترب بقوة من الانضمام للزمالك، وسنفاوض بتروجيت على شراء اللاعب دون أن ندفع قيمة الشرط الجزائي في عقده".

وأضاف "اللاعب رغبته الزمالك وأعلن هذا، وسموحة لن يضم 20 مهاجم".

وكان جعفر قد وقع لسموحة قبل أن يتراجع ويعلن رغبته في العودة للزمالك. (التفاصيل)

وأشار أحمد مرتضى "الزمالك يضم أربع مهاجمين، وسنضم ثنائي آخر أحدهما أجنبي".

وحول صفقة ستانلي أوهاوتشي مهاجم وادي دجلة قال أحمد مرتضى: "قدمنا عرضنا إلى وادي دجلة سواء إعارة أو بيع وننتظر ردهما".

وأوضح "الصفقة سعرها أقل كثيرا من ثلاثة ملايين دولار، ونتعاقد معه من أجل الاستثمار بخلاف القيمة الفنية، ولم يتحدث أحد بعد ضم الأهلي لماليك إيفونا بقيمة أكثر من هذا".

وأردف "وادي دجلة لديها رئيس محترم وهو ماجد سامي وتحدثنا معه بخصوص شوقي السعيد وانتهت المشكلة".

وعن صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة أكد أحمد مرتضى على أن الزمالك يتعامل مع مؤسسة محترمة وهي وزارة الداخلية.

وأشار "تم إبلاغنا أن استغناء صلاح ريكو سيصل الزمالك يوم الأربعاء إن شاء الله".

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