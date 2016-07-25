أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

علي معلول: رسميا.. أنا لاعب في النادي الأهلي الآن

Google+ Print
علي معلول: رسميا.. أنا لاعب في النادي الأهلي الآن علي معلول: رسميا.. أنا لاعب في النادي الأهلي الآن

انتهى كل شيء. انتهت المفاوضات وانتهت الصفقة وأصبح علي معلول رسميا لاعبا للنادي الأهلي حسبما تحدث اللاعب.

FilGoal.com أكد في وقت سابق وصول معلول يوم الاثنين، بعد إنهاء الاتفاق بين الأهلي والصفاقسي على ضم اللاعب مقابل 700 ألف يورو. ( اقرأ التفاصيل )

وبالفعل أصبحت الأمور واضحة تماما الآن.

وقال علي معلول: "الآن أنا لاعب نادي الصفاقسي التونسي السابق والأهلي الحالي".

وأضاف عبر قناة صدى البلد "رسميا أصبحت لاعبا للنادي الأهلي وعلى ذمه الفريق ولمدة 4 سنوات".

وأتم "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأحقق الألقاب مع الأهلي".

وكان المتحدث الرسمي باسم الصفاقسي قد أكد في وقت أخر يوم السبت إتمام الاتفاق مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأكد معلول بنفسه لـFilGoal.com أن المفاوضات بين الأهلي والصفاقسي تسير بشكل جيد واقتربت من الحسم. ( اقرأ تصريحاته )

طالع أيضا

الخطوة الأخيرة.. الصفاقسي يعلن قائمته الاستعداديه بدون معلول

تقرير في الجول – كيف يُفيد علي معلول الأهلي؟ "3 في واحد"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع