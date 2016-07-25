علي معلول: رسميا.. أنا لاعب في النادي الأهلي الآن

انتهى كل شيء. انتهت المفاوضات وانتهت الصفقة وأصبح علي معلول رسميا لاعبا للنادي الأهلي حسبما تحدث اللاعب.

FilGoal.com أكد في وقت سابق وصول معلول يوم الاثنين، بعد إنهاء الاتفاق بين الأهلي والصفاقسي على ضم اللاعب مقابل 700 ألف يورو. ( اقرأ التفاصيل )

وبالفعل أصبحت الأمور واضحة تماما الآن.

وقال علي معلول: "الآن أنا لاعب نادي الصفاقسي التونسي السابق والأهلي الحالي".

وأضاف عبر قناة صدى البلد "رسميا أصبحت لاعبا للنادي الأهلي وعلى ذمه الفريق ولمدة 4 سنوات".

وأتم "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأحقق الألقاب مع الأهلي".

وكان المتحدث الرسمي باسم الصفاقسي قد أكد في وقت أخر يوم السبت إتمام الاتفاق مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأكد معلول بنفسه لـFilGoal.com أن المفاوضات بين الأهلي والصفاقسي تسير بشكل جيد واقتربت من الحسم. ( اقرأ تصريحاته )

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