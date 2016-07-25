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ضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزله والإتجار فيها بدمنهور

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ضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزله والإتجار فيها بدمنهور ضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزله والإتجار فيها بدمنهور
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم ، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث والمقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور عن ضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها .

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور مفادها قيام " م م ع " عاطل ومقيم دائرة مركز دمنهور بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها .

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور بمسكنه وبحوزته ( 1 ) فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع ، عدد ( 1 ) ماسورة معدة للتصنيع ، عدد ( 1 ) مقبض حديدى ، عدد ( 1 ) مقبض تتك ، عدد ( 7 ) ياى ، عدد ( 1 ) بنزه ، عدد ( 4 ) مفك ، عدد ( 1 ) منجله ، عدد ( 1 ) صاروخ كهربائى ]

بمواجهته إعترف بإدارته لورشة تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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