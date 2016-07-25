ضبط مسجلان خطر تخصصا فى سرقة المواطنين بالإكراه بدمنهور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم من ضبط مسجلان خطر تخصصا فى سرقة المواطنيين بالإكراه بدمنهور.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود معلومات تفيد بقيام كل من " ر ب ع " سائق ومقيم المنوفية مسجل شقى خطر ، ر ع ا م " عامل ومقيم المنوفية والسابق إتهامه فى القضية جنايات منيا القمح شرقيه ( سرقة بالإكراه ) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه متخذين من مركز دمنهور والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى بإستخدامهما إحدى سيارات الأجرة ( ميكروباص ) والسير بها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وإصطياد ضحاياهم الراغبين فى إستخدام وسيله مواصلات للوصول إلى محل إقامتهم وعند ركوب المجنى عليهم يقومان بسرقتهم كرهاً عنهم والإستيلاء منهم على جميع متعلقاتهم ثم يقومان بتركهم بنهر الطريق عقب إرتكابهم تلك الوقائع.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الوقائع التالية لعدد 5 وقائع سرقة بالإكراه.