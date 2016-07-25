مصادر: تحديد موعد فتح باب تلقى طلبات تقنين الوضع بالقادسية خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد تلقى طلبات تقنين وضع أراضى القادسية بمدينة العبور الجديدة وذلك خلال أيام.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن تصدر هيئة المجتمعات العمرانية الإعلان التحذيرى أولاً، ثم سيتم تحديد موعد لتلقى طلبات التقنين.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح القيمة التقديرية للمتر ما بين 950 جنيه و1100 جنيه للمتر، وذلك مقابل تحويل النشاط من زراعى لسكنى، بالإضافة لسعر توصيل المرافق.

وأكدت أن مساحة مدينة العوبر الجديد 58 ألف فدان، مشيرة إلى أن منطقة الجمعيات مساحتها تصل إلى 33 ألف فدان، وأن من حق الأفراد التقدم بطلبات لتقنين الوضع وليس الشركات أو الجمعيات فقط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد كلف مسئولى جهاز مدينة العبور، بفرض سيطرتهم على أراضى مدينة العبور الجديدة، التى تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، حيث تم وضع عدد كبير من اللافتات على قطع أراض متعددة، تؤكد ملكية هذه الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو وقوعها تحت ولايتها، طبقاً للقرار الجمهورى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مدينة العبور الجديدة تقع فى المنطقة من الكيلو 15 حتى الكيلو 25، وبعمق 18.50 كم يمين طريق القاهرة / بلبيس الصحراوى، ومن الكيلو 26 إلى الكيلو 48 بطريق مصر الاسماعيلية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العبور الجديدة 58.9144 ألف فدان كتلة عمرانية (مناطق سكنية ـ خدمية ـ زراعية ـ ترفيهية ) طبقا للقرار الجمهورى 249 لسنة 2016 مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية (6) مواقع بداخل المدينة بمساحة 13.7698 ألف فدان ليصبح إجمالى المساحة المتبقية والتى آلت ملكيتها للهيئة هى 45.1446 ألف فدان.

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