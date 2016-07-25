نجوى كرم تلهب مدارج قرطاج غير مبالية بنزول المطر

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ليلة السبت 25 يوليو حفلاً فنياً ساهراً بمهرجان قرطاج الدولي ضمن فعاليات دورته 52.

و كان حفل نجوى كرم حفلاً ناجحاً، فقد غصت المدارج بآلاف المتفرجين الذين تفاعلوا مع عروس قرطاج على امتداد ساعة و نصف الساعة.

و اختارت نجوى التي يلقبها التونسيون بعروس قرطاج أجمل أغانيها القديمة والتي يحفظها الجمهور التونسي على اختلاف شرائحه العمرية عن ظهر قلب. كما غنتمن أغانيها الجديدة مثل "يخرب بيتك" و كان الجمهور ،كعادة جمهور قرطاج ، أفضل كورال أسعد قلب الفنانة اللبنانية التي غابت عنه لمدة أربع سنوات.

و كعادة شمس الأغنية العربية اختارت نجوى فستاناً مستوحى من لباس الملكات شد انتباه كل الحاضرين وكان محل تعاليق واهتمام .

لم تكن سهرة نجوى سهرة طويلة اذ لم تتجاوز مدتها الساعة و نصف الساعة، وقد تكون الخشية من نزول المطر حال دون تواصل السهرة التي اختارت لافتتاحها و اختتامها أغنية "دام عزك يا قرطاج" رغم أنها مازحت جمهورها قائلة "شو خايفين من المطر رح نكمل سهرتنا حتى لو نزل المطر".