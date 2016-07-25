بالصور: محمد رمضان يستعين بكرستيانو رونالدو وذا روك للدفاع عن نفسه

خرج النجم الشاب محمد رمضان عن صمته أمام الهجوم العاصف لنشره صوراً له بعد شراء سيارتين يتجاوز ثمنهما 10 ملايين جنيه، وقرر الاستعانة بنجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كرستيانو رونالدو والنجم الأمريكي ذا روك، ليؤكد أن كل نجم يقوم بالتصوير بجوار سيارته الجديدة الفاخرة بدون أن تحدث أزمة، واتهم منتقديه بالانبهار بأي تقليعة غربية ورفضها من النجوم المحليين .. وجاءت النتيجة صدمة بعدما تعرض رمضان لاهانات حادة من جمهوره!!

رمضان نشرة صورة لأفضل لاعب بالعالم بجوار سيارته رولز رويس جوست و الأمريكي روك بجانب سيارته اللامبورجيني افنتادور، وقال أنها منشورة عبر الصفحات الشخصية للنجمين بموقع الفيس بوك، ولم يقل أحد أنهما استفزا الفقراء، واضاف: كرستيانو متصور بجانب سيارته رولز رويس جوست و روك بجانب سيارته اللامبورجيني افنتادور من صفحتهم الشخصية على الفيس بوك ، محمد رمضان لم يفعل شيئاً جديد ، ثم أطلق هاشتاق بعنوان #نفس_الشيء_ولكننا_ننبهر_بالغير_مصري.

ردود جمهور رمضان على التدوينة جاءت خارج توقعاته تماما، واغلبها تضمن عبارات تحقير واضحة ترفض أن يقارن نفسه برمز مثل رونالدو يكرس أمواله لخدمة الخير ودعم فقراء بلاده، وقدم متابع يدعى محمد الخولى تحليلا وصفه بالسيكولوجي لتصرفات رمضان قال فيه: نتكلم سيكولوجياً، عقدة النقص اللي عندك واحساسك انك منبوذ وسط عنجهية السينما بيخلي دايما تصريحاتك مقصود فيها الإستعلاء .. وخلاك كمان تنزل صور زي دي، زي بالظبط قليل الإيمان اللي بالصدفة بيشتغل في السعودية دايما يتصور في الحرم ويشيرها كأنه عايز يوصل رسالة للناس اللي هو متأكد انهم شايفينه قليل الإيمان.

اضاف: بدل ما تجيب واحد بيلعب في ريال مدريد وواحد نجم هوليود .. هات أمثلة مشرفة من عندنا زي تريكة مثلا .. وأنت هتتكسف من طريقة كيد النسا وحركات العيال اللي بقيت بتعملها

ده تفسيري يا نجم .. وبرده سيبك من كلامي وعيش حياتك، وأكيد الكومنت بتاعي مش هيعجب أنصار حبيشة والأسطورة لأنهم مش هيفهموا يعني ايه سيكولوجي!!

وعلق معجب من الأقصر يدعي الطيري قائلا: تخيل إنت يابو الرمض إن في بلادنا البائسة هذه واحد زيك مقضيها أفلام و مسلسلات سبرسة و بلطجة و قذارة يجيب افينتادور و يقول انها المفضله بالنسباله رغم انه ممكن ميكونش عارف افينتادور ده معناه ايه ،و ناس تانية اتنفخت سنين و طلعوا مهندسين و هو في نفس سنك تقريبا نفسه يلاقي شغل في مكان كويس و يقسط لانوس حتي، مش عارف جت ازاي كده و انت اللي بتهدم و هما اللي بيبنوا و يحلوا انت بتهدم أخلاق و بتفسد عقول و هما بيبنوا بيوت و يحلوا مشاكل المكان اللي هما فيه بس اللي انا أعرفه ان أكيد فيه حاجة غلط!

محمد رمضان يخسر كثيرا الآن كل ما جناه من شعبية طوال أيام عرض مسلسل الأسطورة .. فهل يتحول لنسخة ثانية من الملكة أحلام ويواصل التباهي بثروته أم يختفي قليلا لتتحدث أعماله الفنية بدلا منه؟