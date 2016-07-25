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آخر كلام: أصالة خارج "دائرة تهديد" نقابة الموسيقيين المصرية

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الأحد 24-07-2016 21:01

نفى المستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين المصريين الزميل طارق مرتضى، كل ما تردد عن قرب صدور قرار بمنع المطربة السورية أصالة من الغناء في ، على خلفية رفضها دفع الرسوم المستحقة عن غنائها بإعلان تجاري لصالح إحدى شبكات الهواتف المحمولة، وأكد بتصريح خاص لـ "سيدتي نت" أن أصالة صوت عظيم ولا يمكن تهديدها بالمنع من الغناء، وهناك تفاهمات مع الشركة المنتجة للإعلان لسداد حق النقابة أسوة ببقية نجوم الغناء.

طارق المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين أشار بتصريحاته لـ "سيدتي نت" أن حرص النقابة على تنمية مواردها المالية لدعم مشروعات المعاشات والعلاج لصغار الموسيقيين، واجب ومشروع ولكنه لا يعني ابداً الاساءة لنجوم الغناء العربي، واضاف: مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يكن كل الاحترام والتقدير للفنانة الكبيرة أصالة، لأنها قامة وقيمة كبيرة للموسيقى العربية، وما أشيع عن إيقافها لا صحة له.

أضاف : مسألة تحصيل الرسوم النسبية، هي مسألة سيتم التفاهم بشأنها مع الجهة المنتجة للإعلان الذي قدمته أصالة، وهو نفس ما حدث مع شركات الاتصالات الأخرى الذين قدموا إعلانات في شهر رمضان، والذين سارعوا بدورهم للاستجابة لطلب النقابة، وقاموا بسداد الرسم النسبي عن إعلاناتهم التي ظهرت في شهر رمضان الماضي.

يذكر ان تصريحات منع أصالة من الغناء نسبت لعدد من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين بينما رفض الفنان هاني شاكر التعليق على الأمر، مفوضاً مستشاره الإعلامي الذي أنهى الأزمة مبكراً، بينما امتنعت أصالة عن التعقيب نظراً لتواجدها خارج القاهرة بعطلة عائلية.

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سيدتي

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