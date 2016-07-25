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بالفيديو: اعتذار متأخر جداً من النجم كمال أبو رية لطليقته الفنانة ماجدة زكي

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الأحد 24-07-2016 21:12

قدم النجم كمال أبو رية اعتذاراً تأخر كثيراً لطليقته الفنانة الكوميدية ماجدة زكي، بعدما كشف الستار للمرة الأولى عن اسباب طلاقهما، مؤكداً أنه أخطأ كثيراً بحقها ، وضايقها بعدما شعر أنها ليست السيدة التي لطالما حلم بها، مشيراً إلى أن انفصاله أثر سلباً على حالته النفسية والمهنية، لاسيما أنه لم يعتد البعد عن أبنائه.

قال كمال بتصريحات لبرنامج بوضوح مع الاعلامي عمرو الليثي المذاع على فضائية "الحياة": أخطأت في حق ماجدة زكى، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحياناً تغير الناس وأنا جيت في فترة شعرت إنها ليست السيدة التي تزوجتها، أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنني فوجئت إن مش ده اللىي أنا اختارته".

ورفض كمال حسم احتمال العودة لطليقته بعد طلاق دام عامين ، ولكنه اشار لتواجده الدائم معها لرعاية أولاده وقال: يمكن أكون عايز أرجع ومش واخد بالي.

شاهد اعتذار كمال أبو رية لزوجته ماجدة زكي

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سيدتي

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