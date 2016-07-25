شيماء سبت تصرخ: شخص غامض يلاحقني ويقطع رزقي

فجرت الفنانة شيماء سبت مفاجأة أمام جمهورها عندما كشفت أن هناك رجلاً غامضاً يترصد لها في إحدى القنوات الفضائية الشهيرة ويعرقل برامجها ويجهض مشاريعها ويلغي تعاقداتها دون أن تفصح عن اسمه، وقالت بألم: هذا الموضوع حاولت حله بكل الطرق، ولكن لم تنجح محاولاتي، وللأسف هذا الشخص قام بقطع رزقي ليس مرة أو مرتين، بل أكثر من ذلك، وتابعت بحزن: لم أقم يوماً ما بافتعال المشاكل منذ أن دخلت هذا المجال مع أي أحد، والخسارة التي خسرتها بسبب إلغاء عقودي تتمثل في عملين في السعودية وعمل في الكويت وقطر والبحرين.

وأوضحت شيماء سبت أن العروض كانت تنهال عليها للمشاركة في أعمال درامية وبرامج، ثم يتم سحب تلك العروض، فظنت أن الأمر يحدث مصادفة في البداية، وقالت: الأمر بات يتكرر كثيراً، وآخر مرة قمت بتوقيع عقد لبرنامج مع هذه القناة، وألغيت الكثير من العروض والأعمال، وتفاجأت بعد ذلك بأن العقد للبرنامج تم إلغاؤه، مضيفة: اكتشفت بعد ذلك أن من كان السبب في إلغائه هو نفس الشخص الذي دائماً يقف وراء قطع الأرزاق.

واختتمت الفنانة شيماء حديثها مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل" أكثر من مرة، موضحة أن الرزق لم يكن في يوم ما بيد أحد، وقالت: هذا الشخص يقوم بتخريب أعمالي، ولكن دائماً الله يفتح لي باب رزق آخر.

وأشارت إلى أن ممارسات هذا الشخص تتكرر مع عدد من الفنانين والفنانات، حيث يعاملهم بالطريقة نفسها ويقطع أرزاقهم دون أسباب تذكر على حد وصفها.

ومن الجدير بالذكر أن شيماء سبت لم تذكر اسم الرجل الغامض ولا اسم القناة التي اكتفت بالإشارة إليها بأنها قناة شهيرة.