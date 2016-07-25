طالبة "الورقة البيضاء" بالمنيا..صفر بجميع المواد ودرجة إنجليزى وأخرى أحياء

أظهرت نتيجة الطالبة أميرة زكريا جوهر فليتة، بمدرسة قاسم أمين الثانوية للبنات، بإدارة أبو قرقاص التعليمية بالمنيا، ورقم جلوسها 725313، أنها راسبة.

وحصلت "أميرة"، على درجات آخر العام بشعبة علمى علوم، علي النحو التالى، اللغة العربية "صفر" وهى المادة التى يتم التحقيق فى واقعة إكتشاف أن ورقة إجابتها بيضاء، واللغة الإنجليزية الأولى "1"، واللغة الإنجليزية الثانية "صفر"، والإقتصاد والإحصاء، "31" من مجموع كلى "40"، وهى غير مضافة للمجموع، والكيمياء "صفر"، والأحياء"1"، والجيولوجيا وعلوم البيئة "صفر"، والفيزياء "صفر"، ليصبح إجمالي مجموع الدرجات درجتين اثنين فقط لاغير، فيما حصلت علي "22" درجة في مادة التربية الدينية، و"19.5" في مادة التربية الوطنية، وهي مواد لاتضاف للمجموع.

كانت الطالبة أميرة زكريا جوهر بالصف الثانى الثانوى، شعبة علمي علوم، عبرت عن أسفها، لعدم حل مشكلتها المتعلقة بإكتشاف أن ورقة إجابتها في مادة اللغة العربية كانت بيضاء، وطالبت قبل أيام بسرعة إعلان الحقيقة قبل ظهور النتيجة، حتي لاتكون راسبه فى المادة.

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