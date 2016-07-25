أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأوقاف": 50 % من الدعاة يلتزمون بالخطبة المكتوبة والعدد يتزايد

Google+ Print
"الأوقاف": 50 % من الدعاة يلتزمون بالخطبة المكتوبة والعدد يتزايد "الأوقاف": 50 % من الدعاة يلتزمون بالخطبة المكتوبة والعدد يتزايد
أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، أن تطبيق الخطبة المكتوبة يتزايد، موضحاً أن عدد الخطباء الملتزمون بها تطوهياً وصل إلى 50 % من الخطباء، وأن النسبة متفاوتة من محافظة إلى أخرى.

وأضاف طايع لـ"اليوم السابع"، أن "الخطبة المكتوبة مازلت غير إلزامية حتى الآن، ومن يلتزم بها يلتزم بها تطوعياً، مشيراً إلى أن وفداً من الدعاة المعارضين للخطبة المكتوبة التقوا الوزير وتفهموا موقفه، وأقروا بالخطبة المكتوبة.

ننشر أسماء المرشحين لتسلم العمل بمديرية أوقاف الوادى الجديد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365