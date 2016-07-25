"الأوقاف": 50 % من الدعاة يلتزمون بالخطبة المكتوبة والعدد يتزايد

أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، أن تطبيق الخطبة المكتوبة يتزايد، موضحاً أن عدد الخطباء الملتزمون بها تطوهياً وصل إلى 50 % من الخطباء، وأن النسبة متفاوتة من محافظة إلى أخرى.

وأضاف طايع لـ"اليوم السابع"، أن "الخطبة المكتوبة مازلت غير إلزامية حتى الآن، ومن يلتزم بها يلتزم بها تطوعياً، مشيراً إلى أن وفداً من الدعاة المعارضين للخطبة المكتوبة التقوا الوزير وتفهموا موقفه، وأقروا بالخطبة المكتوبة.

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