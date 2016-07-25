حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تحصل بشكل مفاجئ على أموال فقدتها قبل فترة وهو ما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة كنت بحاجة ماسة إليها.>هذا هو الوقت المناسب للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وترك مشاعرك السلبية القديمة وأن تسمح لنفسك بتجربة الحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وتكوين علاقات جديدة.>صحتك البدنية بحالة جيدة لكن صحتك النفسية والعقلية ليست كذلك لأن تركيزك فى حالة متدهورة جدًا وتعانى شعورًا بالإجهاد الشديد وأنت بحاجة لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.>أنت بحاجة لأن تتوقف عن التهرب من المواجهة والحلول البديلة التى تعرف جيدا انها لن تغنيك عن الحلول الصارمة التى تحتاج مواجهة، وهى مشكلة صعبة ولكنك جدير بها.