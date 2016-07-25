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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25 يوليو 2016

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25 يوليو 2016 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>تحصل بشكل مفاجئ على أموال فقدتها قبل فترة وهو ما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة كنت بحاجة ماسة إليها.

على الصعيد العاطفي:


>هذا هو الوقت المناسب للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وترك مشاعرك السلبية القديمة وأن تسمح لنفسك بتجربة الحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وتكوين علاقات جديدة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>صحتك البدنية بحالة جيدة لكن صحتك النفسية والعقلية ليست كذلك لأن تركيزك فى حالة متدهورة جدًا وتعانى شعورًا بالإجهاد الشديد وأنت بحاجة لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>أنت بحاجة لأن تتوقف عن التهرب من المواجهة والحلول البديلة التى تعرف جيدا انها لن تغنيك عن الحلول الصارمة التى تحتاج مواجهة، وهى مشكلة صعبة ولكنك جدير بها.

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مصر 365

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