حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 25 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>عليك ان تحتفظ بهدوءك فى العمل لأن انفعالك وقراراتك المتسرعة والغاضبة ستجعلك تخسر الكثير ويجب أن تتخلى عن أسلوبك الهجومى فى التعامل مع الناس وأن تتحكم فى غضبك وتحاول التنفيس عنه بطريقة مختلفة.
على الصعيد العاطفي:
>هذا هو الوقت المناسب للكلام بانفتاح ووضوح مع الشخص الذى تحبه حول شكل العلاقة الحالى والطريقة التى تسير بها واحرص أن تواجهه بكل الأسرار والمخاوف التى تعيشها ولا تشعر بالخوف من رد فعله فمهما كان رد فعله قاسيًا ستكون النتيجة فى صالحك.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>صحتك جيدة جدًا اليوم خاصة فى بدايات اليوم ولكن إهمال النظام الغذائى الصحى قد يتسبب فى تدهور حالتك الصحية ويجعلك تشعر بالخمول والكسل وقد تواجه أيضًا مشاكل فى الأسنان فحاول أن تبحث لها عن بعض العلاجات المنزلية.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>الحياة فى الآونة الأخيرة كانت رتيبة ومملة وباهتة فحاول أن تضفى عليها بعض البهارات من خلال بعض المغامرات القليلة، حاول أن تخرج عن منطقتك الآمنة وتفكر فى التطرق لمناطق جديدة.
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