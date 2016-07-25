أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 25\7\2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الاثنين 25\7\2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 25\7\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:
>

أنت تسير هذه الأيام على الطريق الصحيح فيما يخص العمل، من المميزات التى يراها بك مديرك هو تقديرك للوقت وحفاظك عليه، حاول التصميم أكثر من اللازم لتحقيق هدفك، وضعك المالى أفضل من الأيام السابقة، رغبات جديدة وآمال أخرى تتمناها هذه الأيام، حاول البدء فى تحقيقها.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:


>مجموعة مشاكل تقابلها اليوم تجعل العلاقة مع شريكك تزداد تعقدًا، حاول أن لا تسمح بالمشاكل بينكما تأخذ وقت أكثر من اللازم، سوف تكلل هذه العلاقة العاطفية بينك وبين شريكك بالزواج قريبًا، حاول الاهتمام بشريكك قليلا فهو يمر الآن بظروف سيئة لا تُحتمل.
>


>برج الجدى على الصعيد الصحى:


>الحفاظ على لياقتك البدنية وقوام جسدك الذى يتسم بالرشاقة ضرورى جدًا، الوقت مناسب لتعيد ترتيب أوراقك فيما يخص نظام الغذاء الخاص بك، اضطراب فى المعدة سيحدث لك نتيجة تناولك وجبات غير نظيفة، الطقس متقلب لذا احترس أن تصاب بنوبة برد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يوم مشحون بالعواطف بالنسبة لك، تحتاج إلى تعميق هذه المشاعر مع أصدقاء لك، لا تجعل علاقتك بأصدقاؤك تؤثر على شريك حياتك، مناسبة سعيدة ستحضرها قريبًا، لذا شراء أزياء لتلك المناسبة من الآن سيكون أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى