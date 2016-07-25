برج القوس حظك اليوم الاثنين 25/7/2016



>برج القوس على الصعيد المهني:

>حياتك المهنية تستحق الاهتمام اكثر من ذلك ، حيث سيطر عليها الاهمال خلال الايام القليلة الماضية، عليك ان تتجنب الطاقة السلبية التى تحيطك حتى تركز فى عملك. على الصعيد العاطفي:

>حالتك العاطفى متوترة لحد كبير ، تخلى عن غموضك مع الشريك وحاول حل المشكلات التى تسببت فيها مؤخرا. برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس عليك الاهتمام بحالتك الصحية ، فتناول الفواكه الطازجة و الخضروات حتى تتحسن حالتك الصحية ، و ابتعد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس عليك ان تعمل جاهدا على تحسين حالتك المزاجية التى افسدها التوتر الذى تعرضت اليه الفترة الماضية، فربما سهرة مع اصدقاء قدامى تجعلك فى حال أفضل.

شبكةعيونالإخبارية

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