أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الاثنين 25/7/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 25/7/2016


>برج القوس على الصعيد المهني:


>حياتك المهنية تستحق الاهتمام اكثر من ذلك ، حيث سيطر عليها الاهمال خلال الايام القليلة الماضية، عليك ان تتجنب الطاقة السلبية التى تحيطك حتى تركز فى عملك.

على الصعيد العاطفي:


>حالتك العاطفى متوترة لحد كبير ، تخلى عن غموضك مع الشريك وحاول حل المشكلات التى تسببت فيها مؤخرا.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج القوس عليك الاهتمام بحالتك الصحية ، فتناول الفواكه الطازجة و الخضروات حتى تتحسن حالتك الصحية ، و ابتعد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين .
>


>توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس عليك ان تعمل جاهدا على تحسين حالتك المزاجية التى افسدها التوتر الذى تعرضت اليه الفترة الماضية، فربما سهرة مع اصدقاء قدامى تجعلك فى حال أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى