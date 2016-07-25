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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 25/7/2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

على الصعيد المهني:


>حياتك المهنية تستير فى هدوء واستقرار ملحوظ ، ولا تتردد هذه الفترة فى عرض المزيد من الافكار المبتكرة على مديريك .

على الصعيد العاطفي:


> حان الوقت لتدليل شريكك فهو يسعى لإرضائك بطرق عديدة ، أكسر روتين علاقتكما العاطفية و ادعوة للسفر بأحدى الأماكن الهادئة او لسهرة صاخبة تغير حالتكما المزاجية .

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العذراء قد تضطر للخضوع لفحص طبى لا تتردد فى سرعة اجرائها كون حالتك الصحية تستدعى ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أنك قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك لكنك قادر على تخطى هذا التوتر، حاول أن تسعى للترفيه من خلال مقابلة احدى الاصدقاء القدمى.

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مصر 365

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