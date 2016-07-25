برج العذراء حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>حياتك المهنية تستير فى هدوء واستقرار ملحوظ ، ولا تتردد هذه الفترة فى عرض المزيد من الافكار المبتكرة على مديريك .> حان الوقت لتدليل شريكك فهو يسعى لإرضائك بطرق عديدة ، أكسر روتين علاقتكما العاطفية و ادعوة للسفر بأحدى الأماكن الهادئة او لسهرة صاخبة تغير حالتكما المزاجية .>لمواليد برج العذراء قد تضطر للخضوع لفحص طبى لا تتردد فى سرعة اجرائها كون حالتك الصحية تستدعى ذلك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أنك قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك لكنك قادر على تخطى هذا التوتر، حاول أن تسعى للترفيه من خلال مقابلة احدى الاصدقاء القدمى.