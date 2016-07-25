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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>تتمتع اليوم بفرص جيدة فى حصولك على وظيفة جديدة وان يزيد دخلك، ستكون أمامك فرص جيدة وكثيرة فتجد صعوبة بسيطة فى الاختيار، قد لا تستطيع أن تحقق توازن بين حياتك العائلية وعملك اليوم.

على الصعيد العاطفي:


>قد تقابل اليوم شخص لم تكن علاقة به منذ فترة ويعترف لك بمشاعره تجاهك، رفضته من قبل ولكن الأن أعطيه فرصة جديدة ليقترب منك.
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>برج السرطان
>على الصعيد الصحي:


>طاقتك الكبيرة تجعلك فى مزاج افضل اليوم، فاليوم فرصة جيدة لكى تستأنف نظامك الصحى والغذائى مرة أخرى، حاول أن تتوخى الحذر اثناء اداء التمرينات الرياضية حتى لا تتعرض لأى اصابات.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>الحب حولك اليوم فى كل مكان، كن منتبها اليوم قد تقابل شريك أو شريكة احلامك، قد لا تجد الشخص جاذبا بالنسبة اليك ولكن حاول ان تركز فى تفاصيله، تصلك اليوم هدية من شخص غير متوقع.

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مصر 365

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