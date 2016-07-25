برج السرطان حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>برج السرطان

>على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تتمتع اليوم بفرص جيدة فى حصولك على وظيفة جديدة وان يزيد دخلك، ستكون أمامك فرص جيدة وكثيرة فتجد صعوبة بسيطة فى الاختيار، قد لا تستطيع أن تحقق توازن بين حياتك العائلية وعملك اليوم.>قد تقابل اليوم شخص لم تكن علاقة به منذ فترة ويعترف لك بمشاعره تجاهك، رفضته من قبل ولكن الأن أعطيه فرصة جديدة ليقترب منك.>طاقتك الكبيرة تجعلك فى مزاج افضل اليوم، فاليوم فرصة جيدة لكى تستأنف نظامك الصحى والغذائى مرة أخرى، حاول أن تتوخى الحذر اثناء اداء التمرينات الرياضية حتى لا تتعرض لأى اصابات.>الحب حولك اليوم فى كل مكان، كن منتبها اليوم قد تقابل شريك أو شريكة احلامك، قد لا تجد الشخص جاذبا بالنسبة اليك ولكن حاول ان تركز فى تفاصيله، تصلك اليوم هدية من شخص غير متوقع.