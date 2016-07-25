برج الحوت حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016

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>برج الحوت على الصعيد المهني:
>قد تضطر الى تغيير مكان اقامتك لأمور تتعلق بعملك، قد تحصل على عمل جديد أو قد تحصل على ترقية أو قد تنتقل للعمل فى نفس الشركة فى منطقة اخرى، حاول أن تحصل على نصائح مهنية من اشخاص ذوى خبرة، اذا التفت جيدا لهذه النصيحة قد تستفاد كثيرا.
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>قد يعترف لك أحد المقربين اليك عن مشاعره قد لا يكون التعبير لفظيا ولكن من خلال الافعال، هناك فرصة كبيرة لأن تتحول علاقة صداقة الى علاقة عاطفية لا تتسرع باعطاء اى التزام فكر جيدا وقيم العلاقة.
>قد تشعر اليوم ببعض الاضطراب بسبب تضارب الأراء والفرص المختلفة على جميع المستويات، حاول أن تكون دبلومسيا وأن ترضى جميع الاطراف.
>بعض الامور العاطفية قد تدفعك لتكون أكثر عملية، حاول أن تفصل بين ما تريده وبين ما هو بالفعل جيد لمصلحتك لا تتسرع فى الحكم على الأمور وخطط جيدا لخطواتك.
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>قد تضطر الى تغيير مكان اقامتك لأمور تتعلق بعملك، قد تحصل على عمل جديد أو قد تحصل على ترقية أو قد تنتقل للعمل فى نفس الشركة فى منطقة اخرى، حاول أن تحصل على نصائح مهنية من اشخاص ذوى خبرة، اذا التفت جيدا لهذه النصيحة قد تستفاد كثيرا.
>
>على الصعيد العاطفي:
>قد يعترف لك أحد المقربين اليك عن مشاعره قد لا يكون التعبير لفظيا ولكن من خلال الافعال، هناك فرصة كبيرة لأن تتحول علاقة صداقة الى علاقة عاطفية لا تتسرع باعطاء اى التزام فكر جيدا وقيم العلاقة.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>قد تشعر اليوم ببعض الاضطراب بسبب تضارب الأراء والفرص المختلفة على جميع المستويات، حاول أن تكون دبلومسيا وأن ترضى جميع الاطراف.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>بعض الامور العاطفية قد تدفعك لتكون أكثر عملية، حاول أن تفصل بين ما تريده وبين ما هو بالفعل جيد لمصلحتك لا تتسرع فى الحكم على الأمور وخطط جيدا لخطواتك.