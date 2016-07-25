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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 25/7/2016 برج الحمل حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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حياتك المهنية تفرض عليك الكثير من القواعد منها الالتزام والتركيز لفترات طويلة مما يجعلك مرهق ومتعب بشكل واضح، من جهة اخرى من الممكن أن يكون هناك تغيير فى مكان إقامتك لأسباب تتعلق بالعمل.

على الصعيد العاطفي:


>عليك أن تأخذ خطى واضحة ومحددة من أجل تحديد شكل علاقتك بشريكك ، حيث أصيب بحالة من القلق بسبب تصرفاته الغامضة والأنانية معه ، كن على قدر المسئولية وأعمل على حماية هذه العلاقة من التوترات .
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>برج الحمل على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحمل ستتخلص من الارق الذى يلازمك منذ فترة اذا استعدت حالته المزاجية الهادئة ، ولا تنسى ان تشرب الينسون او البابونج او النعناع من أجل نوم هادئ .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم ستأخذ عدد من القرارات الحاسمة التى الخاصة بعائلتك ، فقد أثارت المشاعر فى داخلك الحافز المطلوب لعبور خطوط معينة فى علاقتك بمن حولك .

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مصر 365

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