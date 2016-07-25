برج الأسد حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016



>برج الأسد على الصعيد المهني:

>قد تضطر اليوم للقيام برحلات مفاجئة الى الخارج للانتهاء من بعض الصفقات ستحقق نتائج جيدة ترضيك فلا تقلق، سوف تحصل على مبلغ كبير من المال أكثر مما توقعته. على الصعيد العاطفي:

>هناك صراع كبير يأتى فى طريقك بشكل يؤثر على علاقتك بشريك حياتك، لا تحكم بعاطفتك فى افعال واقوال شريك حياتك فكر جيدا لتصل الى القرار السليم.

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>برج الأسد على الصعيد الصحي:

>يتسبب لك ضغط العمل ضغوط نفسية كثيرة، فالاجهاد يتسبب فى اضعاف شخصيتك، فعليك أن تجد وسيلة للتغلب على هذا الضغط النفسى، فعليك أن تسترخى وأن تذهب لجلسات تدليك والذهاب الى جلسات اليوجا. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>سيكون اليوم هادئا وسيمر بسلام، ستأخذ قسط من الراحة بعد تعب فترة طويلة، قد تستطيع أن تحل بعض المشاكل الشخصية التى عجزت أن تجد لها حلول القترة الماضية.

شبكةعيونالإخبارية

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