حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 25 يوليو 2016



>برج الأسد حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:



>برج الحمل حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

برج الحوت حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:



>برج السرطان حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:



>برج السرطان

>على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:



>برج العذراء حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

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>قد تضطر اليوم للقيام برحلات مفاجئة الى الخارج للانتهاء من بعض الصفقات ستحقق نتائج جيدة ترضيك فلا تقلق، سوف تحصل على مبلغ كبير من المال أكثر مما توقعته.>هناك صراع كبير يأتى فى طريقك بشكل يؤثر على علاقتك بشريك حياتك، لا تحكم بعاطفتك فى افعال واقوال شريك حياتك فكر جيدا لتصل الى القرار السليم.>يتسبب لك ضغط العمل ضغوط نفسية كثيرة، فالاجهاد يتسبب فى اضعاف شخصيتك، فعليك أن تجد وسيلة للتغلب على هذا الضغط النفسى، فعليك أن تسترخى وأن تذهب لجلسات تدليك والذهاب الى جلسات اليوجا.>سيكون اليوم هادئا وسيمر بسلام، ستأخذ قسط من الراحة بعد تعب فترة طويلة، قد تستطيع أن تحل بعض المشاكل الشخصية التى عجزت أن تجد لها حلول القترة الماضية.>حياتك المهنية تفرض عليك الكثير من القواعد منها الالتزام والتركيز لفترات طويلة مما يجعلك مرهق ومتعب بشكل واضح، من جهة اخرى من الممكن أن يكون هناك تغيير فى مكان إقامتك لأسباب تتعلق بالعمل.>عليك أن تأخذ خطى واضحة ومحددة من أجل تحديد شكل علاقتك بشريكك ، حيث أصيب بحالة من القلق بسبب تصرفاته الغامضة والأنانية معه ، كن على قدر المسئولية وأعمل على حماية هذه العلاقة من التوترات .>لمواليد برج الحمل ستتخلص من الارق الذى يلازمك منذ فترة اذا استعدت حالته المزاجية الهادئة ، ولا تنسى ان تشرب الينسون او البابونج او النعناع من أجل نوم هادئ .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم ستأخذ عدد من القرارات الحاسمة التى الخاصة بعائلتك ، فقد أثارت المشاعر فى داخلك الحافز المطلوب لعبور خطوط معينة فى علاقتك بمن حولك .>قد تضطر الى تغيير مكان اقامتك لأمور تتعلق بعملك، قد تحصل على عمل جديد أو قد تحصل على ترقية أو قد تنتقل للعمل فى نفس الشركة فى منطقة اخرى، حاول أن تحصل على نصائح مهنية من اشخاص ذوى خبرة، اذا التفت جيدا لهذه النصيحة قد تستفاد كثيرا.قد يعترف لك أحد المقربين اليك عن مشاعره قد لا يكون التعبير لفظيا ولكن من خلال الافعال، هناك فرصة كبيرة لأن تتحول علاقة صداقة الى علاقة عاطفية لا تتسرع باعطاء اى التزام فكر جيدا وقيم العلاقة.>قد تشعر اليوم ببعض الاضطراب بسبب تضارب الأراء والفرص المختلفة على جميع المستويات، حاول أن تكون دبلومسيا وأن ترضى جميع الاطراف.>بعض الامور العاطفية قد تدفعك لتكون أكثر عملية، حاول أن تفصل بين ما تريده وبين ما هو بالفعل جيد لمصلحتك لا تتسرع فى الحكم على الأمور وخطط جيدا لخطواتك.>تتمتع اليوم بفرص جيدة فى حصولك على وظيفة جديدة وان يزيد دخلك، ستكون أمامك فرص جيدة وكثيرة فتجد صعوبة بسيطة فى الاختيار، قد لا تستطيع أن تحقق توازن بين حياتك العائلية وعملك اليوم.>قد تقابل اليوم شخص لم تكن علاقة به منذ فترة ويعترف لك بمشاعره تجاهك، رفضته من قبل ولكن الأن أعطيه فرصة جديدة ليقترب منك.>طاقتك الكبيرة تجعلك فى مزاج افضل اليوم، فاليوم فرصة جيدة لكى تستأنف نظامك الصحى والغذائى مرة أخرى، حاول أن تتوخى الحذر اثناء اداء التمرينات الرياضية حتى لا تتعرض لأى اصابات.>الحب حولك اليوم فى كل مكان، كن منتبها اليوم قد تقابل شريك أو شريكة احلامك، قد لا تجد الشخص جاذبا بالنسبة اليك ولكن حاول ان تركز فى تفاصيله، تصلك اليوم هدية من شخص غير متوقع.>حياتك المهنية تستير فى هدوء واستقرار ملحوظ ، ولا تتردد هذه الفترة فى عرض المزيد من الافكار المبتكرة على مديريك .حان الوقت لتدليل شريكك فهو يسعى لإرضائك بطرق عديدة ، أكسر روتين علاقتكما العاطفية و ادعوة للسفر بأحدى الأماكن الهادئة او لسهرة صاخبة تغير حالتكما المزاجية .لمواليد برج العذراء قد تضطر للخضوع لفحص طبى لا تتردد فى سرعة اجرائها كون حالتك الصحية تستدعى ذلك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أنك قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك لكنك قادر على تخطى هذا التوتر، حاول أن تسعى للترفيه من خلال مقابلة احدى الاصدقاء القدمى.

برج القوس حظك اليوم الاثنين 25/7/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

>حياتك المهنية تستحق الاهتمام اكثر من ذلك ، حيث سيطر عليها الاهمال خلال الايام القليلة الماضية، عليك ان تتجنب الطاقة السلبية التى تحيطك حتى تركز فى عملك.

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس



>حظك اليوم برج الثور الاثنين 25/7/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

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>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:



>برج الجدى حظك اليوم الاثنين 25\7\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:



>حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 25 يوليو 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:



>حظك اليوم برج الدلو اليوم الاثنين 25 يوليو 2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:



>حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25 يوليو 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 25/7 /2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :