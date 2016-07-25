حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 25 يوليو 2016

>برج الأسد حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>قد تضطر اليوم للقيام برحلات مفاجئة الى الخارج للانتهاء من بعض الصفقات ستحقق نتائج جيدة ترضيك فلا تقلق، سوف تحصل على مبلغ كبير من المال أكثر مما توقعته.
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>على الصعيد العاطفي:
>هناك صراع كبير يأتى فى طريقك بشكل يؤثر على علاقتك بشريك حياتك، لا تحكم بعاطفتك فى افعال واقوال شريك حياتك فكر جيدا لتصل الى القرار السليم.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>يتسبب لك ضغط العمل ضغوط نفسية كثيرة، فالاجهاد يتسبب فى اضعاف شخصيتك، فعليك أن تجد وسيلة للتغلب على هذا الضغط النفسى، فعليك أن تسترخى وأن تذهب لجلسات تدليك والذهاب الى جلسات اليوجا.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>سيكون اليوم هادئا وسيمر بسلام، ستأخذ قسط من الراحة بعد تعب فترة طويلة، قد تستطيع أن تحل بعض المشاكل الشخصية التى عجزت أن تجد لها حلول القترة الماضية.
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>برج الحمل حظك اليوم الاثنين 25/7/2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>حياتك المهنية تفرض عليك الكثير من القواعد منها الالتزام والتركيز لفترات طويلة مما يجعلك مرهق ومتعب بشكل واضح، من جهة اخرى من الممكن أن يكون هناك تغيير فى مكان إقامتك لأسباب تتعلق بالعمل.
على الصعيد العاطفي:
>عليك أن تأخذ خطى واضحة ومحددة من أجل تحديد شكل علاقتك بشريكك ، حيث أصيب بحالة من القلق بسبب تصرفاته الغامضة والأنانية معه ، كن على قدر المسئولية وأعمل على حماية هذه العلاقة من التوترات .
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الحمل ستتخلص من الارق الذى يلازمك منذ فترة اذا استعدت حالته المزاجية الهادئة ، ولا تنسى ان تشرب الينسون او البابونج او النعناع من أجل نوم هادئ .
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم ستأخذ عدد من القرارات الحاسمة التى الخاصة بعائلتك ، فقد أثارت المشاعر فى داخلك الحافز المطلوب لعبور خطوط معينة فى علاقتك بمن حولك .
برج الحوت حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>قد تضطر الى تغيير مكان اقامتك لأمور تتعلق بعملك، قد تحصل على عمل جديد أو قد تحصل على ترقية أو قد تنتقل للعمل فى نفس الشركة فى منطقة اخرى، حاول أن تحصل على نصائح مهنية من اشخاص ذوى خبرة، اذا التفت جيدا لهذه النصيحة قد تستفاد كثيرا.
على الصعيد العاطفي:قد يعترف لك أحد المقربين اليك عن مشاعره قد لا يكون التعبير لفظيا ولكن من خلال الافعال، هناك فرصة كبيرة لأن تتحول علاقة صداقة الى علاقة عاطفية لا تتسرع باعطاء اى التزام فكر جيدا وقيم العلاقة.
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برج الحوت على الصعيد الصحي:
>قد تشعر اليوم ببعض الاضطراب بسبب تضارب الأراء والفرص المختلفة على جميع المستويات، حاول أن تكون دبلومسيا وأن ترضى جميع الاطراف.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>بعض الامور العاطفية قد تدفعك لتكون أكثر عملية، حاول أن تفصل بين ما تريده وبين ما هو بالفعل جيد لمصلحتك لا تتسرع فى الحكم على الأمور وخطط جيدا لخطواتك.
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>برج السرطان حظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2016
>برج السرطان على الصعيد المهني:
>تتمتع اليوم بفرص جيدة فى حصولك على وظيفة جديدة وان يزيد دخلك، ستكون أمامك فرص جيدة وكثيرة فتجد صعوبة بسيطة فى الاختيار، قد لا تستطيع أن تحقق توازن بين حياتك العائلية وعملك اليوم.
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>على الصعيد العاطفي:
>قد تقابل اليوم شخص لم تكن علاقة به منذ فترة ويعترف لك بمشاعره تجاهك، رفضته من قبل ولكن الأن أعطيه فرصة جديدة ليقترب منك.
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>برج السرطان
>على الصعيد الصحي:
>طاقتك الكبيرة تجعلك فى مزاج افضل اليوم، فاليوم فرصة جيدة لكى تستأنف نظامك الصحى والغذائى مرة أخرى، حاول أن تتوخى الحذر اثناء اداء التمرينات الرياضية حتى لا تتعرض لأى اصابات.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>الحب حولك اليوم فى كل مكان، كن منتبها اليوم قد تقابل شريك أو شريكة احلامك، قد لا تجد الشخص جاذبا بالنسبة اليك ولكن حاول ان تركز فى تفاصيله، تصلك اليوم هدية من شخص غير متوقع.
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>برج العذراء حظك اليوم الاثنين 25/7/2016
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>حياتك المهنية تستير فى هدوء واستقرار ملحوظ ، ولا تتردد هذه الفترة فى عرض المزيد من الافكار المبتكرة على مديريك .
على الصعيد العاطفي: حان الوقت لتدليل شريكك فهو يسعى لإرضائك بطرق عديدة ، أكسر روتين علاقتكما العاطفية و ادعوة للسفر بأحدى الأماكن الهادئة او لسهرة صاخبة تغير حالتكما المزاجية .
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برج العذراء على الصعيد الصحي:لمواليد برج العذراء قد تضطر للخضوع لفحص طبى لا تتردد فى سرعة اجرائها كون حالتك الصحية تستدعى ذلك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أنك قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك لكنك قادر على تخطى هذا التوتر، حاول أن تسعى للترفيه من خلال مقابلة احدى الاصدقاء القدمى.
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برج القوس حظك اليوم الاثنين 25/7/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>حياتك المهنية تستحق الاهتمام اكثر من ذلك ، حيث سيطر عليها الاهمال خلال الايام القليلة الماضية، عليك ان تتجنب الطاقة السلبية التى تحيطك حتى تركز فى عملك.
على الصعيد العاطفي:
>حالتك العاطفى متوترة لحد كبير ، تخلى عن غموضك مع الشريك وحاول حل المشكلات التى تسببت فيها مؤخرا.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج القوس عليك الاهتمام بحالتك الصحية ، فتناول الفواكه الطازجة و الخضروات حتى تتحسن حالتك الصحية ، و ابتعد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس عليك ان تعمل جاهدا على تحسين حالتك المزاجية التى افسدها التوتر الذى تعرضت اليه الفترة الماضية، فربما سهرة مع اصدقاء قدامى تجعلك فى حال أفضل.
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>حظك اليوم برج الثور الاثنين 25/7/2016
>برج الثور على الصعيد المهني:
>حالة من الاستقرار فى محيطك المهنى تثبت نفسك بشكل كبير فى الفترة القادمة ويلمع نجمك كثيرًا فى أشياء غير متوقعة. للأسف قد تعانى لبعض الوقت من ضائقة مالية عليك الصبر حتى تمر تلك الفترة وتنقلك إلى نجاحات كبيرة.
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>على الصعيد العاطفى:
>عليك أن تحب نفسك قليلًا وتتخلى عن علاقات تستنزفك نفسيًا وجسديًا، وقت مناسب لإتخاذ قرارات مصيرية فى علاقات لم يعد وجودها مناسب فى حياتك ولا تقودك إلى أى شئ سوى مزيد من التعب والمعاناة.
برج الثور على الصعيد الصحي:نتيجة للإرهاق فى العمل تعانى من بعض المشاكل الصحية المفاجئة أبتعد تمامًا عن تناول أى أدوية من تلقاء نفسك ولا تأخذ نصائح من أشخاص غير موثوقين فلا تتردد فى استشارة الطبيب فور شعورك بأى تعب.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>حدد أولوياتك وأهدافك للفترة القادمة لقد أضعت الكثير من الوقت فى علاقات وأعمال غير مناسبة لم يعد هناك المزيد لتضيعة هذا وقت تحقيق الأهداف فقط وسوف تصل إلى نجاحات كبيرة وغير متوقعة.
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>برج الجدى حظك اليوم الاثنين 25\7\2016
>برج الجدى على الصعيد المهنى:
>أنت تسير هذه الأيام على الطريق الصحيح فيما يخص العمل، من المميزات التى يراها بك مديرك هو تقديرك للوقت وحفاظك عليه، حاول التصميم أكثر من اللازم لتحقيق هدفك، وضعك المالى أفضل من الأيام السابقة، رغبات جديدة وآمال أخرى تتمناها هذه الأيام، حاول البدء فى تحقيقها.
برج الجدى على الصعيد العاطفى:
>مجموعة مشاكل تقابلها اليوم تجعل العلاقة مع شريكك تزداد تعقدًا، حاول أن لا تسمح بالمشاكل بينكما تأخذ وقت أكثر من اللازم، سوف تكلل هذه العلاقة العاطفية بينك وبين شريكك بالزواج قريبًا، حاول الاهتمام بشريكك قليلا فهو يمر الآن بظروف سيئة لا تُحتمل.
برج الجدى على الصعيد الصحى:
>الحفاظ على لياقتك البدنية وقوام جسدك الذى يتسم بالرشاقة ضرورى جدًا، الوقت مناسب لتعيد ترتيب أوراقك فيما يخص نظام الغذاء الخاص بك، اضطراب فى المعدة سيحدث لك نتيجة تناولك وجبات غير نظيفة، الطقس متقلب لذا احترس أن تصاب بنوبة برد.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>يوم مشحون بالعواطف بالنسبة لك، تحتاج إلى تعميق هذه المشاعر مع أصدقاء لك، لا تجعل علاقتك بأصدقاؤك تؤثر على شريك حياتك، مناسبة سعيدة ستحضرها قريبًا، لذا شراء أزياء لتلك المناسبة من الآن سيكون أفضل.
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>حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 25 يوليو 2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>عليك ان تحتفظ بهدوءك فى العمل لأن انفعالك وقراراتك المتسرعة والغاضبة ستجعلك تخسر الكثير ويجب أن تتخلى عن أسلوبك الهجومى فى التعامل مع الناس وأن تتحكم فى غضبك وتحاول التنفيس عنه بطريقة مختلفة.
على الصعيد العاطفي:هذا هو الوقت المناسب للكلام بانفتاح ووضوح مع الشخص الذى تحبه حول شكل العلاقة الحالى والطريقة التى تسير بها واحرص أن تواجهه بكل الأسرار والمخاوف التى تعيشها ولا تشعر بالخوف من رد فعله فمهما كان رد فعله قاسيًا ستكون النتيجة فى صالحك.
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>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>صحتك جيدة جدًا اليوم خاصة فى بدايات اليوم ولكن إهمال النظام الغذائى الصحى قد يتسبب فى تدهور حالتك الصحية ويجعلك تشعر بالخمول والكسل وقد تواجه أيضًا مشاكل فى الأسنان فحاول أن تبحث لها عن بعض العلاجات المنزلية.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>الحياة فى الآونة الأخيرة كانت رتيبة ومملة وباهتة فحاول أن تضفى عليها بعض البهارات من خلال بعض المغامرات القليلة، حاول أن تخرج عن منطقتك الآمنة وتفكر فى التطرق لمناطق جديدة.
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>حظك اليوم برج الدلو اليوم الاثنين 25 يوليو 2016
>برج الدلو على الصعيد المهني:
>هذا هو الوقت المناسب لإجراء سلسلة من الاتصالات الواسعة مع زملائك بك وتوسيع شبكة معارفك وأن تندمج فى محادثات مؤثرة مع الآخرين لتحصل على مكانة أفضل وتنال أخيرًا ترقية تستحقها من فترة.
على الصعيد العاطفي:
>أنت الآن قادر على أن تعرف مواصفات الشريك الذى تريد أن تقضى حياتك معه وقد تصادفه فى وقت قريب وإذا حدث ذلك ستشعر من اللحظة الأولى أنه هو الشخص الذى تريده فصدق قلبك.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>اعتنى بنفسك بشكل جيد على الصعيدين النفسى والبدنى واحرص على ان تختلط بالناس بقدر الإمكان لأن هذا قد يخفف من شعورك بالتوتر ويقلل من اكتئابك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>حاول أن تتخلى عن غرورك وأسلوبك المتعالى فى التعامل مع الآخرين لأن ذلك لن يسبب لك إلا المشاكل وحاول أن تفرق بين الصراحة والوقاحة مع الآخرين قبل فوات الأوان.
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>حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25 يوليو 2016
>برج العقرب على الصعيد المهني:
>تحصل بشكل مفاجئ على أموال فقدتها قبل فترة وهو ما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة كنت بحاجة ماسة إليها.
على الصعيد العاطفي:
>هذا هو الوقت المناسب للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وترك مشاعرك السلبية القديمة وأن تسمح لنفسك بتجربة الحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وتكوين علاقات جديدة.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>صحتك البدنية بحالة جيدة لكن صحتك النفسية والعقلية ليست كذلك لأن تركيزك فى حالة متدهورة جدًا وتعانى شعورًا بالإجهاد الشديد وأنت بحاجة لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>أنت بحاجة لأن تتوقف عن التهرب من المواجهة والحلول البديلة التى تعرف جيدا انها لن تغنيك عن الحلول الصارمة التى تحتاج مواجهة، وهى مشكلة صعبة ولكنك جدير بها.
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 25/7 /2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
>الاكتفاء بتنفيذ عدد قليل من الأفكار التى تفيدك فى العمل، أفضل من البحث عن عدد كبير جداص من الأفكار وطرحها على رؤسائك دون تنفيذ، الكيف أهم الكم فى كثير من الأحيان، والقدرة على تنفيذ الفكرة بشكل جيد ربما تكون أهم من الفكرة ذاتها، فالخطأ فى التنفيذ من الممكن أن يفقد الفكرة قيمتها، ويجعلها تبدو تقليدية أو غير مفهومة.
برج الميزان على الصعيد العاطفى:
>الإحساس بالندم على أشياء تعتبرها ذات قيمة، ربما يكون خاطئ إن أدركت حقيقة هذه الأشياء، ربما يكون شعور الفقد فى حد ذاته صعب، لكن الصحوة التى تأتى بعد تأمل تبرز أهم ما فى المشكلات سواء كانت من قبل أشخاص أو بسبب أشياء بعينها، حاول أن تنحى مشاعرك جانباً وتستخدم العقل فى هذه المواقف.
برج الميزان على الصعيد الصحى:
>وعكة صحية تؤثر عليك فترة ليست بقليلة، بسبب تغير الحوال الجوية والإفراط فى تناول الحلويات و الأطعمة التى تحتوى على نسبة دهون عالية خاصة قبل النوم مباشرة، تتسبب فى مشكلات كثيرة فى المعدة، حاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلات.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته بشكل عام، خاصة أن هناك حالة من الارتباك الفكرى والعاطفى تسيطر عليهن تظهر واضحة فى الأفكار التى يطرحها فى محيط العمل دون تنفيذ، و عدم القدرة على اتخاذ قرارات واضحة فى كثير من المشكلات الشخصية.