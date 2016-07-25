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تعرف على 5 فوائد صحية لممارسة رياضة المشى

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تعرف على 5 فوائد صحية لممارسة رياضة المشى تعرف على 5 فوائد صحية لممارسة رياضة المشى
يعتبر المشى من العادات الصحية التى يمكن أن تسبب مزيدا من الفوائد الصحية التى يمكن أن تدعم كفاءة أجهزة الجسم، وهو ما أشار إليه موقع "بولد سكاى" الهندى معددا الفوائد:

1- يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب: أثبتت الدراسات والأبحاث أن المشى يمكن أن يحمى من أمراض القلب بنسبة 30%.

2- يقلل من فرص الإصابة بالسكر: أثبتت الدراسات والأبحاث أن من يمشون لعشر دقائق يوميا يحمون أنفسم من مرض السكر بنسبة 60%.

3- يقلل من فرص الإصابة بالضغط: يعمل المشى على جعل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم أقل.

4- يخفف السمنة: من المعروف أن المشى من شأنه تخيف السمنة والحفاظ على الوزن.

5- يدعم المناعة: أثبت الدراسات والأبحاث أن المشى لمدة 45 دقيقة من شأنه أن يعزز بناء خلايا مناعية جديدة.

المشى والعلاقة الزوجية روشتة مضمونة لولادة سريعة وسهلة
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