نيابة أمن الدولة تأمر بحبس 9 متهمين جدد فى قضية "ولاية سيناء"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بحبس 9 متهمين جدد تابعين لتنظيم ولاية سيناء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 502 لسنة 2015، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن عدد المتهمين فى القضية ارتفع إلى 130 متهما حتى الآن.

>وأكدت المصادر أن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين فى القضية تهميداً لاتخاذ الإجراءات القانوينة، وإحالة المتهمين الى القضاء العسكرى، بعد موافقة النائب العام على قرار الإحالة.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات، الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وتقوم على تكفير الحاكم ومؤسسات الدولة، وتدعو هذه الأفكار لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.

ونسبت لهم التحريات أنهم تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، وأنه أمرهم بتنفيذ أكثر من عملية تستهدف قوات الجيش والشرطة.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باعتناقهم الافكار الجهادية، من خلال كتب مشايخ الفكر السلفى الجهادى، من بينهم أبو مصعب السورى، والذى يدعوا لهدم البنية التحتية للدول التى ترتبط بعلاقات ومعاهدات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، كما يدعوا لاستهداف السفارات الأمريكية والإسرائيلية حول العالم.

نيابة أمن الدولة تجدد حبس 10 متهمين بقضية "خلية شقة الهرم" 15 يوما

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