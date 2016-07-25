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المدير التنفيذي لمكافحة المنشطات يكشف العقوبة التي تنتظر إيهاب.. ' صدمة '

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المدير التنفيذي لمكافحة المنشطات يكشف العقوبة التي تنتظر إيهاب.. ' صدمة ' المدير التنفيذي لمكافحة المنشطات يكشف العقوبة التي تنتظر إيهاب.. ' صدمة '

ماذا لو خرجت العينة الثانية للمصري إيهاب عبد الرحمن، إيجابية. ما هي العقوبة التي تنتظر لاعب رمي الرمح؟ سؤال يُجيب عنه أسامة غنيم المدير التنفيذي لمنظمة مكافحة المنشطات المصرية.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب قد قرر إيقاف إيهاب عبد الرحمن بسبب ظهور مادة منشطة في تحليل عينة اللاعب، وسيخضع لاختبار فحص العينة B لتكون حاسمة في مستقبله من المشاركة في الأولمبياد.

ولكن ماذا لو كانت العينة الثانية إيجابية أيضا وليست سلبية. ما العقوبات التي تنتظر إيهاب وقتها.

يُجيب المدير التنفيذي قائلا: "وقتها ستكون العقوبة بالإيقاف لمدة 4 سنوات كاملة. هذا هو القانون الجديد".

وأضاف في تصريحات عبر قناة صدى البلد "سيكون من حقه الاستئناف على القرار بعدها".

وما مصير ميداليات إيهاب عبد الرحمن السابقة، هل سيتم سحبها؟ الإجابة هي لا.

وأوضح أسامة غنيم "تأثير القرار سيكون بداية من تاريخ 27 أبريل وهو تاريخ أخذ العينة".

وأتم "لذلك وقتها لن تتأثر الميداليات السابقة للاعب".

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فيديو اليوم السابع