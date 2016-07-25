حركة الجهاد الإسلامي: الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستعيد ترتيب البيت الفلسطيني

قال القيادي فى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، خضر حبيب، إن الإنتخابات البلدية المزمع اقامتها أكتوبر المقبل تعد أحد استحقاقات اللشعب الفلسطيني، وحق أصيل له في إختيار من يمثله، موضحاً أن التوافق الوطني الذي حدث خلال الأونة الأخيرة يبشر بالخير نحو استكمال تجديد تلك الشرعيات المختلفة والتي انتهت صلاحياتها منذ سنوات مضت.

وأضاف حبيب خلال حواره لبرنامج “أوراق فلسطينية”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أن انتخابات البلدية بداية وبوابة لإستكمال ترتيب البيت الفلسطيني نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة إلى انتخابات المجلس الوطني الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أن الحاجة أصبحت ماسة فى الوقت الراهن من أجل إعادة ترتيب البيت فى ظل التحديات العديدة التي أصبح يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأوضح حبيب أن تلك الإنتخابات دليل قوي علي وحدة الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تضرر الشعب علي مدار أعوام جراء الإنقسام الذي أضر بالجميع وبالقضية الفلسطينية، معرباً عن آماله فى أن تكون النتائج مرضية، وفى صالح المواطن الفلسطيني ليختار الأقدر والأفضل لمن يقدم له الخدمات فى ظل الحصار الخانق فى كل المناطق الفلسطينية، وما تبعه من ضرب لكل مفاصل الحياة بفلسطين من تهويد للقدس، وممارسات الإستيطان.