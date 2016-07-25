الأول مكرر علمى بالدقهلية: امتحانات "الدروس" سبب نجاحى

سادت الفرحة منزل الطالب محمد أحمد هاني عبد الحليم قاسم، الأول مكرر على مستوى الجمهورية، في امتحانات الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وعن كيفية تلقيه الخبر قال قاسم :"النتيجة كانت تذاع على التليفزيون وأنا كنت مستلقيا على السرير، ولم انتبه ولم أعبأ بإعلان نتيجة الأوائل مطلقا ولم أهتم بمشاهدتها، كما لم أجلس بجوار التليفون، ولم أكن أتخيل للحظة واحدة فقط أنني سوف أحدث وزير التربية والتعليم".

يقول "محمد":" أنا لم أنظم وقتي ولم أقم بعمل جدول، ولم أعتمد على عدد الساعات، اعتمدت على الدروس وامتحانات الدروس، كنت بنظم وقتي على حسب الدروس، وكنت بذاكر كويس في كل درس وامتحان الدرس كان مهم بالنسبة لي ولو تعبت في امتحان الدرس هتلاقيك مرتاح في المذاكرة، وفرق معايا جدا".

وأضاف "محمد":" موضوع التأجيلات والإلغاء لم أنتبه إليه أبدا مش فارق معايا اي شىء حتى تسريب الامتحان لم أنتبه له".

وتابع "محمد":" ليس لي مثل أعلى، وأنا صغير كنت بحب مجدي يعقوب وأحمد زويل، ولكن وانا بذاكر كنت بذاكر عشان احقق ذاتي وافرح أهلي ووالدي، وكنت بتمني أدخل الكلية اللي انفع فيها واجتهد واتميز فيها، مبقاش مجرد رقم أو خريج من اي كلية اي كانت هذه الكلية سواء قمة أو غير قمة أنا كنت محتاج أكون عنصر فعال وعضو مؤثر في اي مكان أكون فيه".

ويضيف "محمد":"أنا كنت في الأول عايز ادخل طب وابقى دكتور واساعد الناس، واجيب دواء للفقراء، وأكون دكتور بكشف رخيص مش غالي، لكن بعد كدا عرفت يعني إيه كيمياء وأحياء، ويعني ايه تذاكر 7 سنين وتحتاج شهادات من خارج مصر، وتجري هنا وهناك وفي كل مكان، كان شىء كبير جدا بالنسبة لي ومحتاج تعب كبير، حاليا لست متحمس لفكرة كلية الطب ولكنها ستكون خياري الأول، وخيار ثاني سأفكر في كلية طب الأسنان، أو صيدلة ولكن ذلك بعيد عني جدا، أنا حاليا في حيرة، وسأبحث عن مجال أتميز فيه".

ووجه الطالب الشكر لكل من ساعده لوصوله لهذه المرتبة قائلا: "أشكر والدي ووالدتي اللذين وقفا جواري، والدي كان يذهب معي للدروس، والدتي كانت تشجعني في أوقات اليأس والعصبية"، وأضاف:"أكون مش عارف أذاكر يذاكروا معايا كما الأطفال، والدي كان دايما يوصلني الدروس عشان الوقت ميضعش، وأشكر كل أصدقائي وأقاربي الذين فرحوا لي، وأشكر كل المدرسين الذين وقفوا جواري وكانوا سببا في تنظيم وقتي، وبدونهم لم أكن سأحقق أي نجاح".

وقال والد محمد: "الحمد لله النتيجة مشرفة، وأنا كنت متوقع له مجموع عالي لكن مكنتش متوقع أنه يكون الأول، وفوجئت صراحة، وناس اتصلوا بي وقالولي اسم ابنك كان على التليفزيون وملحقتش أشوف أي حاجة ولكني فرحان جدا وأتمنى له ان يكون قدوة لكل الناس".



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قبلة النجاح من والد محمد.



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اسرة محمد



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