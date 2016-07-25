أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"ثقافة المنيا" تحتفل بكتابة جزء من القرآن مكتوب بماء الذهب غدا

Google+ Print
"ثقافة المنيا" تحتفل بكتابة جزء من القرآن مكتوب بماء الذهب غدا "ثقافة المنيا" تحتفل بكتابة جزء من القرآن مكتوب بماء الذهب غدا
ينظم قصر ثقافة المنيا، التابع للإدارة العامة لثقافة المنيا برئاسة الدكتور شعيب خلف، احتفالية الانتهاء من كتابة جزء "عم" من القرآن الكريم والتى ستقام غدا الاثنين بقاعة المعارض بالقصر.

وقالت الدكتورة رانيا عليوة، مديرة قصر ثقافة المنيا، إن الإحتفالية تضم معرضا يحتوي جزء "عم" مكتوبة بخط اليد مزخرفة بماء الذهب تبارى 22 فنانا على كتابتها، حيث كان من بينهم الفنان أحمد فتحى طلبة ،محمد أحمد ، أحمد القشيري، محمد الشهابي، بإشراف مؤسس شعبة الخط العربي بالقصر الفنان فتحى إدريس.

ومن المقرر حضور نقيب الخطاطين الفنان خضير البورسعيدي، والفنان والصحفي بجريدة الأهرام محمد المغربى، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافى.

هبوط أرضى بطريق فرعى فى المنيا وتوقف حركة السيارات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365