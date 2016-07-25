"ثقافة المنيا" تحتفل بكتابة جزء من القرآن مكتوب بماء الذهب غدا

ينظم قصر ثقافة المنيا، التابع للإدارة العامة لثقافة المنيا برئاسة الدكتور شعيب خلف، احتفالية الانتهاء من كتابة جزء "عم" من القرآن الكريم والتى ستقام غدا الاثنين بقاعة المعارض بالقصر.

وقالت الدكتورة رانيا عليوة، مديرة قصر ثقافة المنيا، إن الإحتفالية تضم معرضا يحتوي جزء "عم" مكتوبة بخط اليد مزخرفة بماء الذهب تبارى 22 فنانا على كتابتها، حيث كان من بينهم الفنان أحمد فتحى طلبة ،محمد أحمد ، أحمد القشيري، محمد الشهابي، بإشراف مؤسس شعبة الخط العربي بالقصر الفنان فتحى إدريس.

ومن المقرر حضور نقيب الخطاطين الفنان خضير البورسعيدي، والفنان والصحفي بجريدة الأهرام محمد المغربى، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافى.

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