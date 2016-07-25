تعليم البرلمان: انخفاض نسبة النجاح فى الثانوية يؤكد أن التسريبات ليست كبيرة

>أكدت النائبة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن "قلة" نسبة النجاح فى الثانوية العامة، يؤكد أن التسريب فى الامتحانات لم يكن كبيرا كما صوره البعض، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك تغيير فى منظومة التعليم فى مصر

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة لم تبحث حتى الآن ما إذا كانت ستكرم أوائل الثانوية العامة من عدمه، موضحة ضرورة الاستفادة من هؤلاء الأوائل وأن يكونوا قدوة لغيرهم، لافتة إلى أن الدولة حريصة على ذلك حيث تقدم لهم منحا دراسية فى أكبر الجامعات.

- نتيجة الثانوية العامة 2016 بالاسم ورقم الجلوس على "اليوم السابع"