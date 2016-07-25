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توقيف 235 مهاجرا غير شرعى بمدينة زليتن الليبية ونقلهم لمصراتة

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توقيف 235 مهاجرا غير شرعى بمدينة زليتن الليبية ونقلهم لمصراتة توقيف 235 مهاجرا غير شرعى بمدينة زليتن الليبية ونقلهم لمصراتة
أوقف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة زليتن الليبية 235 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة بمنطقة"المنطرحة" بزليتن .

وقال مسؤول التحقيق بمركز إيواء زليتن للهجرة غير القانونية ، مصباح الشاوش ، فى تصريح صحفى مساء اليوم الأحد، إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بزليتن ، نقل 235 مهاجرا غير شرعى ، إلى مركز إيواء مصراتة ، مبينا أن الجهات الأمنية كانت قد قبضت عليهم فى منطقة المنطرحة بزليتن السبت.

وأوضح "الشاوش أن عدد من سينقلون إلى مركز أيواء مصراتة ، 145 رجلا و90 سيدة ، مشيرا إلى أنهم سينقلون لعدم توفر تموين لهم فى المقر .
>يشار إلى أن مركز إيواء زليتن كان قد نقل 100 مهاجر إلى مركز إيواء الخمس نهاية شهر يونيو للأسباب نفسها.
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مصر 365