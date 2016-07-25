توقيف 235 مهاجرا غير شرعى بمدينة زليتن الليبية ونقلهم لمصراتة

أوقف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة زليتن الليبية 235 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة بمنطقة"المنطرحة" بزليتن .

وقال مسؤول التحقيق بمركز إيواء زليتن للهجرة غير القانونية ، مصباح الشاوش ، فى تصريح صحفى مساء اليوم الأحد، إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بزليتن ، نقل 235 مهاجرا غير شرعى ، إلى مركز إيواء مصراتة ، مبينا أن الجهات الأمنية كانت قد قبضت عليهم فى منطقة المنطرحة بزليتن السبت.

وأوضح "الشاوش أن عدد من سينقلون إلى مركز أيواء مصراتة ، 145 رجلا و90 سيدة ، مشيرا إلى أنهم سينقلون لعدم توفر تموين لهم فى المقر .

>يشار إلى أن مركز إيواء زليتن كان قد نقل 100 مهاجر إلى مركز إيواء الخمس نهاية شهر يونيو للأسباب نفسها.

>