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أمير دولة الكويت يصل إلى نواكشوط للمشاركة فى القمة العربية

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أمير دولة الكويت يصل إلى نواكشوط للمشاركة فى القمة العربية أمير دولة الكويت يصل إلى نواكشوط للمشاركة فى القمة العربية
وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح ، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ، مساء اليوم الأحد ، للمشاركة فى القمة العربية السابعة والعشرين.

وكان فى استقبال أمير الكويت، فى مطار نواكشوط "أم التونسى الدولي" ، الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ وكبار المسؤولين .
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