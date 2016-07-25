أمير دولة الكويت يصل إلى نواكشوط للمشاركة فى القمة العربية

وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح ، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ، مساء اليوم الأحد ، للمشاركة فى القمة العربية السابعة والعشرين.

وكان فى استقبال أمير الكويت، فى مطار نواكشوط "أم التونسى الدولي" ، الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ وكبار المسؤولين .

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