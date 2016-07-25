دراسة تفسر سر الإقبال على الأكل غير الصحى ليلا.. والسبب سريعة التحضير

يشعر البعض بالجوع فى منتصف الليل، وهو ما يضطرهم للقيام من النوم لتناول بعض الوجبات السريعة والتى تتميز بالدهون الزائدة.

وفى محاولة لتفسير سبب الاتجاه نحو الأطعمة عالية السعرات فى المساء والتى تؤدى إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، قام فريق من الخبراء فى جامعة "فلندرز" الاسترالية وجامعة "ليفربول" البريطانية بإجراء دراسة على أكثر من 300 سيدة للتعرف على مشاعرهن تجاه الطعام فى أوقات مختلفة من اليوم، ونقلها الموقع البريطانى "ديلى ميل".

وكشفت نتائج الدراسة إلى اتجاه الغالبية من النساء إلى تناول الكعك فى المساء أكثر من أى وقت آخر من اليوم، وفقا لما صرح به الدكتور "أشلى هاينز" باحث علم النفس جامعة "فلندرز" الاسترالية، وأضاف: "أظهرت نتائجنا إلى ميل التفكير تلقائيا من الوجبات الخفيفة غير الصحية فى الليل أكثر من أوقات النهار، وهو ما يؤكد أهمية تنفيذ استراتيجيات جديدة للسيطرة على استجابات العقل التلقائية للحد من الإصراف فى تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية".

وأشار الدكتور "كاسى ديكنسون" أستاذ علم التغذية جامعة "فلندرز" إلى أن تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية تحدث تلقائية، لأنها غالبا ما تكون سهلة التحضير أو مسبق التحضير مثل الشيكولاتة والكعك والبسكويت، لهذا تحضير الوجبات الصحية ووضعها فى الثلاجة لحالات الجوع المفاجئة والتى تحدث بعد منتصف الليل، مثل أطباق الفاكهة والخضراوات المقطعة.

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