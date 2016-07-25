إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية فى كفر سعد بمدينة دمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، بتنفيذ قرار الإزاله رقم 121 لسنة 2015 الصادر بشأن تعدى أحد مواطنى القرية بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 416 متر.

وأشرف على تنفيذ الإزالة حازم حواس رئيس مركز ومدينة كفر سعد بحضور مسئول الإدارة الهندسية والأجهزة المعنية بحماية الأراضى ،جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بازالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية فى مهدها.

وأمر المحافظ بتنفيذ حملة إشغالات ونظافة واسعة النطاق بقوة عدد 3 لودر و 7 سيارات قلاب ولورى كبير وسيارة مياه وسيارة كهرباء فى مدينة دمياط حيث تم رفع جميع الإشغالات بسوق القنطرة ومحيط سوق العلايلية وطول الكورنيش وإزالة كشك مخالف كما تم تكثيف أعمال النظافة بشارع البندر القديم والقنطرة وسوق العلايلية والتحرير والكورنيش ونافع ووزير والشارع الحربى.

محافظ دمياط يحيل موظف برأس البر للتحقيق لبيعه أنابيب بوتاجاز بوقت العمل

>

>