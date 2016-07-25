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الظواهري يدعو لاختطاف الأجانب ومبادلتهم بمعتقلين متشددين

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الظواهري يدعو لاختطاف الأجانب ومبادلتهم بمعتقلين متشددين الظواهري يدعو لاختطاف الأجانب ومبادلتهم بمعتقلين متشددين

أيمن الظواهري

قال موقع سايت الذي يراقب أنشطة الجماعات الإرهابية على الانترنت يوم الأحد إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ظهر في مقابلة صوتية يدعو فيها المقاتلين لأخذ رهائن غربيين ومبادلتهم بمعتقلين من المتشددين.

ودعا الظواهري في تسجيل وضع على الإنترنت “كل مسلم وكل مجاهد” في العالم إلى خطف غربيين “حتى يحرر آخر أسير مسلم وأسيرة مسلمة في سجون الصليبين والمرتدين وأعداء الإسلام.”

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل. ومن المعتقد أن الظواهري يسعى لاتخاذ ملاذ له في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان التي تتخذ منها طالبان قاعدة لها.

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