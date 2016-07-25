وزير خارجية تونس يبحث مع أبو الغيط الموضوعات المطروحة على القمة العربية

عقد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من نظرائه العرب على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية ال`27 التي تنطلق أعمالها غدا الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الأحد أن المحادثات تناولت المواضيع المطروحة على القمة العربية والعلاقات الثنائية, بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن الجهيناوي حضر اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري في ضوء استعداد تونس لترأس مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته السادسة والأربعين بعد المائة اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد كلف الجهيناوي بترأس وفد بلاده المشارك في الدورة ال`27 للقمة العربية في نواكشوط.

أ ش أ