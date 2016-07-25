أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير خارجية تونس يبحث مع أبو الغيط الموضوعات المطروحة على القمة العربية

Google+ Print
وزير خارجية تونس يبحث مع أبو الغيط الموضوعات المطروحة على القمة العربية وزير خارجية تونس يبحث مع أبو الغيط الموضوعات المطروحة على القمة العربية

خميس الجهيناوي

عقد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من نظرائه العرب على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية ال`27 التي تنطلق أعمالها غدا الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الأحد أن المحادثات تناولت المواضيع المطروحة على القمة العربية والعلاقات الثنائية, بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن الجهيناوي حضر اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري في ضوء استعداد تونس لترأس مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته السادسة والأربعين بعد المائة اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد كلف الجهيناوي بترأس وفد بلاده المشارك في الدورة ال`27 للقمة العربية في نواكشوط.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا