بالصور.. ننشر شهادة "النقض" بشأن صحة عضوية النائب محمد أنور السادات

أرسل المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، خطابا إلى النائب محمد أنور السادات مرفقا به شهادة محكنة النقض بشأن ما توصلت إليه فى الطعنين الانتخابيين رقمى ( 121 و 200 ) لسنة 85 ق طعون مجلس النواب والمقامة ضد النائب السادات.

وكشفت الشهادة، المؤرخة بتاريخ 17 يوليو و المرسلة إلى النائب محمد أنور السادات، عن رفض محكمة النقض للطعن المقدم على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز تلا والشهداء بمحافظة المنوفية.

وقالت شهادة المحكمة، إن الطعن تداول بالجلسات أمام دائرة الخميس ( ج ) المدنية، وبجلسة 19 مايو حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

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