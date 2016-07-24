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الأول علمى مكرر بالوادى الجديد: هدخل طب وقدوتى كل عالم شرف مصر

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الأول علمى مكرر بالوادى الجديد: هدخل طب وقدوتى كل عالم شرف مصر الأول علمى مكرر بالوادى الجديد: هدخل طب وقدوتى كل عالم شرف مصر
قال الطالب حسن أيمن حسن عيد، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى، والذى يقيم بالوادى الجديد، إنه لم يتمكن من معرفة النتيجة إلا متأخرًا بعد انقطاع التيار الكهربائى.

وأضاف حسن أيمن لـ"اليوم السابع"، أنه فور علمه بالخبر توجه إلى أسرته خاصة والده ووالدته اللذين يعملان بالتربية والتعليم ليقدم لهما الشكر على دعمهما المتواصل له، مشيرًا إلى أنه الابن الأكبر وسوف يلتحق بكلية الطب أملاً فى تحسين مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة.

ونفى حسن ما تم نشره على لسانه بشأن جهله بالعالم الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدى يعقوب حيث إن فى كل تصريحاته أكد أن قدوته كل عالم مصرى برع فى مجاله وشرف وهو ما جعله يصمم على الاجتهاد فى دراسته حتى نجح فى تحقيق المركز على الجمهورية متعجبًا من ذكر تلك المعلومات غير الصحيحة على لسانه ما أفسد فرحته بهذا النجاح وسبب له الضيق الشديد.

وقال أيمن حسن عيد والد الطالب المتفوق الذى يعمل مدرسًا بالداخلة إنه كان حريصًا على توفير كل وسائل الدعم لنجله وتشجيعه من أجل تحقيق هدفه بالحصول على المركز الأول فى المراحل الدراسية حتى كلل الله جهوده بالنجاح وبدعم والدته وأسرته طوال الوقت .

- الآن بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2016 على "اليوم السابع"
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