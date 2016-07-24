خبر في الجول - الزمالك يستعيد أوباما من الاتحاد

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى نادي الاتحاد السكندري يُفيد برغبة النادي في قطع إعارة يوسف أوباما لعودته من جديد إلى صفوف الفريق. وهو ما سيتم بالفعل.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تواصل بشكل رسمي مع الاتحاد من أجل استعادة أوباما وسيدفع النادي قيمة 750 ألف ثمن كسر إعارة اللاعب.

وعلى الجانب ذاته تواصل الزمالك مع أوباما وكيله بلال نظير وتم الاتفاق على سداد المبلغ من جانب مستحقات اللاعب بعد ذلك.

وكان جاسر منير المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري قد أكد لـFilGoal.com فتح الباب لإعادة أوباما إلى الزمالك. (طالع التفاصيل)

وسجل أوباما أخر أهدافه مع الاتحاد في مرمى الزمالك في كأس مصر في لقاء انتهى بهزيمة الفريق السكندري 2-1 وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي المسابقة.

الاتحاد لـ في الجول: تم الأمر.. أوباما سيعود إلى الزمالك وهذه بنود الاتفاق