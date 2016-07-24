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الاتحاد لـ في الجول: تم الأمر.. أوباما سيعود إلى الزمالك وهذه بنود الاتفاق

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الاتحاد لـ في الجول: تم الأمر.. أوباما سيعود إلى الزمالك وهذه بنود الاتفاق الاتحاد لـ في الجول: تم الأمر.. أوباما سيعود إلى الزمالك وهذه بنود الاتفاق

أعلن جاسر منير المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري إتمام الاتفاق مع نادي الزمالك من أجل عودة يوسف أوباما من جديد إلى القلعة البيضاء.

FilGoal.com أكد في وقت سابق يوم الأحد أرسال الزمالك خطابا رسميا إلى الاتحاد يطلب من خلاله فسخ إعارة أوباما وإعادته إلى الفريق. وسيدفع النادي قيمة 750 ألف ثمن كسر إعارة اللاعب (طالع التفاصيل)

وقال جاسر منير لـFilGoal.com: "تم الاتفاق على كل شيء مع الزمالك. أوباما سيعود إلى الفريق".

وأضاف متحدثا عن بنود الاتفاق مع الزمالك "الاتحاد سيكون له الأولوية في أي لاعب في صفوف الزمالك يرغب الأخير في الاستغناء عنه".

وواصل "إلى جانب أن الجهاز الفني في الوقت الحالي يدرس احتياجاته من صفوف الزمالك من أجل طلب أسماء معينة للانضمام لصفوف الفريق".

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